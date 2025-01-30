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Rahvancıoğlu: Asgari Ücret 2011 yılından beridir eriyor

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, sendikaların itirazlarını değerlendirmek üzere toplandı.
Rahvancıoğlu: Asgari Ücret 2011 yılından beridir eriyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, sendikaların itirazlarını değerlendirmek üzere toplandı.

Hür-İş Başkanı ve işçi temsilcisi Ahmet Serdaroğlu toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, asgari ücretin Euro’ya çevrilerek halka satılmasını eleştirdi.

Serdaroğlu ardından sözü Bağımsızlık Yolu’ndan Münür Rahvancıoğlu’na bıraktı. Rahvancıoğlu, asgari ücretle ilgili istatiksel verileri paylaştı, şunları kaydetti:

“2011 yılında bugüne kadar verilere baktığınızda asgari ücret eriyor. Enflasyon nedeniyle asgari ücret 2022 yılına kadar 8 maaş kaybetmiş oluyor. 2022 Yılından bugüne çıkan rakam ise 18 bin 909 kayıp ediyor bu da 2.7 maaş geride demek oluyor. Çok kısa dönemlerde asgari ücret kazanca geçti ay, ay ancak genel olarak kayıp etti. Son belirlenen asgari ücret, verilere göre ilk ayda yüzde 16 eriyecek.

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