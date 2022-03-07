Rahvancıoğlu: Asgari Ücret İki Ayda Bir Hayat Pahalılığına Göre Güncellenmeli

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Mayıs TV'de Meltem Sakin'in sunduğu, Gazete Sohbetleri programına konuk oldu.

“Mafya Devir Teslim Sürecindeyiz”

Ülkemizde artan şiddet olaylarının yalnızca bireysel şiddet eğilimleri olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Münür Rahvancıoğlu, mafya devir teslim sürecinde olduğumuzu ve bu tür olayların arkasının iyi araştırılması gerektiğini söyledi. Rahvancıoğlu, “Uyuşturucunun, kara para aklamanın, kumarın, kadın ticaretinin yaygın olduğu bir ülkede şiddetin de yaygın olması maddenin doğası gereğidir. Bataklığı kurutmadan sineklerden kurtulmak mümkün değil” diye konuştu.

UBP’nin Bir Banka Hesabı Yok Mu?

Eski başbakan Hüseyin Özgürgün’ün Halk Tv’ye yaptığı açıklamayı değerlendiren Rahvancıoğlu, “Özgürgün, banka hesabındaki parayı 4-5 sene önce arkadaşları tarafından yatırıldığını açıklamıştı. Bu parayı kim yatırdı, niye yatırdı, bizim arkadaşlarımız niye yatırmıyor, nasıl arkadaşları var gibi soruları cevapsız bırakmıştı. Şimdiki açıklamasında ise bu paranın partiye ait olduğunu söylüyor. Bu konuda UBP’nin bir açıklama yapması gerekiyor. Partinin bir banka hesabı yok mu? Partiye ait para, dönemin başkanlarının hesaplarında mı tutuluyor? Şu anda Sucuoğlu’nun hesabında partinin parası var mı? Varsa ne kadar var? Vatandaşlar bu kadar büyük paraları niye yatırıyor? Özgürgün’ün hesabındaki para partinin ise bu para geri alındı mı? Alınmadıysa nasıl telafi edildi? Bu soruların cevaplarını partinin açıklaması gerekecek” dedi.

Özgürgün’ün söylediklerini çelişkili bulduğunu ifade eden Rahvancıoğlu, söylediklerinin arkasında duracaksa, devam eden davasını sonuçlandırmak ve aklanmak için buraya gelmesi gerektiğini söyledi. Rahvancıoğlu, dokunulmazlığının kaldırıldığı ve dava sürecinin başladığı gün ülkeden ayrılan Özgürgün’ün sözlerinin güven telkin etmediğini belirtti.

Zamlar Devam Edecek

Akaryakıt ithalatçılarının Ukrayna üzerinde dönen savaşı bahane göstererek fiyatları yükseltmek istediğini ifade eden Rahvancıoğlu, akaryakıt fiyatlarındaki artışın hayatın her alanına yansıtıldığını ve zamların artarak devam edeceğini vurguladı. Rahvancıoğlu, ülkemizdeki altyapı eksiklikleri devam ettiği, toplu taşıma ve hafif raylı sistemler olmadığı müddetçe durumun daha fazla kötüleşeceğini söyledi.

Ayinesi İştir Kişinin Lafa Bakılmaz

Yenidüzen Gazetesi’ndeki elektrik zammı ile ilgili yayınlanan haberde, eski yöneticilerin yorumlarını değerlendiren Rahvancıoğlu, elektrik kurumunu zarara uğratanlardan bugüne kadar hesap sorulmadığını ve kimsenin dava edilmediğini vurguladı. Rahvancıoğlu, “Kendi döneminde kimseyi yargılamadığına ve cezalandırmadığına göre bunu isteyerek ve bilerek yapmadın demektir. Güzel lafı herkes söyler, doğru olan şeyi ifade etmek çok zor değil. Önemli olan, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz sözündeki gibi, laflar çok güzel olabilir ama yapılan işlere de bakmak gerekir. Sizin kim olduğunuzu, kimden taraf olduğunuzu gösteren yaptığınız veya yapmadığınız işlerdir” diye konuştu.

Asgari Ücret İki Ayda Bir Hayat Pahalılığına Göre Güncellenmeli

Rahvancıoğlu, elektrik fiyatlarının yönetim kurulu tarafından ayda bir kez güncellenmesi ve beş günde bir akaryakıt fiyatının düzenlenecek olması konusunda rahatsız olduğunu dile getirdi. Fiyat düzenlemelerinin bu sıklıkta yapılabiliyorken, asgari ücretin veya hayat pahalılığı oranının sabit kalmasını eleştiren Rahvancıoğlu, “Asgari ücreti altı ayda bir bile hayat pahalılığına göre değiştiremiyoruz ama elektrik fiyatlarının altı ayda bir veya akaryakıt fiyatlarının beş günde bir güncelleme kararını alabiliyoruz. Çünkü asgari ücreti güncellediğimiz zaman emekçiye, yoksula, çalışan insanlara fayda sağlayacak ama akaryakıt ve elektrik fiyatlarını güncellediğimiz zaman Aksa’ya ve akaryakıt tekellerine yarayacak. Sadece buradan bile, aslında var olan rejimin belli başlı iktidar odaklarına fayda sağlamak üzere kurulu olduğunu görüyoruz” dedi.

Asgari ücretin iki ayda bir hayat pahalılığına göre güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Rahvancıoğlu, hükümete seslenerek “Buyurun yapın, kimden taraf olduğunuzu görelim. Toplumun yüzde 80-90’ını oluşturan emekçilerden mi yanasınız yoksa akaryakıt tekellerinden, Aksa’dan, büyük ithalatçılardan mı yanasınız?” şeklinde konuştu.

Bağımsızlık Yolu

Basın Ofisi