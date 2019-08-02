Rahvancıoğlu: Asgari ücrete yapılan trajik artış, bu ülkede emeği ile geçinmeye çalışan onbinlerce insana hakarettir

Bağımsızlık Yolu adına açıklamada bulunan Rahvancıoğlu, "Bu rezalette payı olmayan neredeyse hiç kimse yok gibi; bu artışa dahi "hayır" diyerek asgari ücretin hiç artmamasını savunan patronlar açık ara önde olsa da, komisyonda bu trajik artışı karara bağlayan sendika ve devlet tarafı da pay sahibi... " dedi.

"Hükümetteyken onlarca kez asgari ücret yasasını değişeceğini iddia eden ama bir tasarı bile hazırlamayan sosyal demokrat bakanın da bugün oluşan tabloda payı olduğunu " kaydeden Rahvancıoğlu, "Televizyonlarda işçi için ağlayarak yapısal bir çözüm üretilemeyeceğini bugün yaşayarak gördük" ifadesinde bulundu.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu açıklamasında şunları kaydetti: