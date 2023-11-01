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Rahvancıoğlu: Bakanı Ararsanız Çocuk Ölür!

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Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun “Kaynak yok” beyanına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rahvancıoğlu: Bakanı Ararsanız Çocuk Ölür!

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun “Kaynak yok” beyanına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rahvancıoğlu, eğitim "Seyredeni" olarak isimlendirdiği Nazım Çavuşoğlu’nun 'Kaynak yok” açıklamasını eleştirdi.  Düşmeyen sıva istiyorsanız gerekirse maaşlardan kesinti yapılacak, yani kalite istiyorsanız maaşınızdan, maaşınızı istiyorsanız çocuğunuzdan vaz geçeceksiniz diyen Rahvancıoğlu, arasının olmadığını, başka seçenek sunulmadığını vurguladı.

 Rahvancıoğlu, çocuklarımızı rehin alan bu zihniyetin bizden gizlediği, her yıl yüz milyonlarca TL kaynağın; teşvik, muafiyet ve af adı altında ultra zenginlerin özel okullarına aktarıldığıdır dedi.  Rahvancıoğlu, kamu kaynaklarını özel okullara aktaran gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin, özel okulların bin bir çeşit muafiyetle devlete para vermemesini güvence altına aldığını, ödemeleri beklenen ama ödemedikleri her kuruş için af çıkardığını, üstüne bu okullara kamu kaynaklarından teşvik adı altında ödeme yaptığını, bu teşvikleri ödeyebilmek için de gidip aynı zenginlerin bankalarından borç alıp faiziyle geri ödediğini aktardı.

 

Para Vardır ama Var Olan Para Zenginlere Ödenmektedir

Kısacası PARA VARDIR ama var olan para zenginlere ödenmektedir ifadelerini kullanan Rahvancıoğlu, bütçenin %40'dan fazlasının, "transfer ödemeleri" adı altında özel sermayeye kanalize edilmekte olduğunu belirtti.

Sadece bu kalemde yapılacak bir düzenleme ile ortaya muazzam bir kaynak çıkacağını söyleyen Rahvancıoğlu, bu kaynağa ek olarak, on yıllardır kamu bütçesini sömürerek dünya zenginleri listesine girmiş ultra zenginlerden servet vergisi almak da, dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bir seçenek olduğunu ifade etti.

 

Kaynak için Servet Vergisi

Servet vergisi alınarak yaratılabilecek kaynak ile okul da yapılır, tamir de yapılır, tam gün eğitime de geçilir, hastane de yapılır, yıllardır zenginlerin devletteki acentesi olarak çalışan bu maaşlı rejim siyasetçilerini yargıladıktan sonra cezalarını çekmeleri için özel hapisane de yapılır diyen Rahvacıoğlu, üstüne yangın helikopteri alınır, sığınma evi ve şiddet önleme merkezi yapılır, toplu taşıma ağı kurulur açıklamasını yaptı.

Rahvancıoğlu açıklamasının sonunda “yok öyle her sıkıştığınızda kamu emekçileri ile özel sektör emekçilerini birbirine düşürmek… Paranız yoksa teşvikleri kesin, ultra zenginlerden servet vergisi alın... Çocuklarımız sizin rehineniz değildir!” ifadelerine yer verdi.

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