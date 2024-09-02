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Rahvancıoğlu: Barış Mücadelesi Kararlılıkla Sürdürülmeli

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Anonim Gençlik, Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Sokaklardaydı!
Rahvancıoğlu: Barış Mücadelesi Kararlılıkla Sürdürülmeli

Anonim Gençlik, Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Lefkoşa’da bir araya gelerek barış için yürüdü. Örgütlerin çağrısıyla düzenlenen etkinlik, Kuğulu Park’ta başladı ve burada toplanan kalabalık, “Barış bizlerin ellerindedir”, “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Siyonizm’e, faşizme, şeriata geçit yok” gibi sloganlarla yürüyüşe geçti. Eylem, Cumhurbaşkanlığı önüne yapılan yürüyüşle devam etti.

Özkızan: Kıbrıs Barışa En Çok İhtiyaç Duyan Coğrafyalardan Biri

Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, Cumhurbaşkanlığı önünde yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın on yıllardır bölünmüşlüğün acısını yaşadığını ve barışa en çok ihtiyaç duyan coğrafyalardan biri olduğunu belirtti. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nün Kıbrıs için özel bir öneme sahip olduğunu ifade eden Özkızan, federasyon ve birleşik Kıbrıs fikrinin hem kuzeyde hem de güneyde milliyetçiler tarafından saldırı altında olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın statükoyu savunduğunu belirten Özkızan, Tatar’a ve destekçilerine yönelik “İki devletli çözüm için ne yaptınız?” sorusunu bir kez daha yöneltti.

Rahvancıoğlu: Barış Mücadelesi Kararlılıkla Sürdürülmeli

Lefkeliler Hanı’nda konuşan Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, barış mücadelesinin asla sona ermeyeceğini ve kararlılıkla devam etmesi gerektiğini ifade etti. Rahvancıoğlu, egemenlerin yalanlarının tek tek deşifre edilmesi gerektiğini ve moralsizlikten uzak durarak barış mücadelesinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Ortak Basın Açıklamasında Küresel Barış Vurgusu

Eylemde okunan ortak basın açıklamasında, dünyanın yeni bir küresel savaş tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve Ortadoğu’nun olası bir savaşın en acımasız cephelerinden biri olabileceği ifade edildi. Açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgedeki diğer çatışmaların, bölgeyi bir savaş cehennemine sürüklediği belirtildi. Kıbrıs’ın da bu süreçte Birleşik Krallık üsleri ve Kıbrıs Cumhuriyeti limanları ile bu katliama ortak edildiğine dikkat çekildi.

Kıbrıs Sorununda Müzakereler ve Barış Mücadelesi

Açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin en uzun kesintiye uğradığı bir dönemden geçildiği ve adadaki milliyetçi ve ayrılıkçı liderliklerin halkların barış taleplerine karşı çalıştığı belirtildi. Barış mücadelesinin sadece uluslararası müzakere masalarında değil, sokakta da verilmesi gerektiği vurgulanarak, sendikaların 1 Eylül’ü 2 Eylül’e ertelemeleri eleştirildi. Barış için sokakta olmanın önemine dikkat çekildi.

Eylem Şiirler ve Şarkılarla Son Buldu

Eylem, Baraka Kültür Merkezi’nin hazırladığı barış temalı şiirlerin okunması ve müzik topluluğu Sol Anahtarı’nın şarkılarıyla devam etti. Şiirler, şarkılar ve sloganlar eşliğinde gerçekleştirilen etkinlik, barış için mücadeleye omuz verme çağrısıyla sona erdi.

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