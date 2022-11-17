Rahvancıoğlu: “CTP külliyeye hayır mücadelesini seçim sürecine alet etti”

CTP’nin külliye sürecinde halkın dinamizmine ket vurulduğunu ifade eden Rahvancıoğlu, “Yetmiyormuş gibi seçim sürecine alet ediyorlar, Mehmet Harmancı’ya karşı bir kampanyanın unsuru olarak ortaya koyuyorlar” ifadelerine yer verdi.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi‘nin (CTP) “Külliyeye Hayır” mücadelesinde halkın dinamizmine ket vurduğunu söyleyerek, bu konuyu bir de Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Başkan adayı Mehmet Harmancı‘ya karşı yürütülen kampanyanın bir unsuru olarak kullandığını savundu.

Rahvancıoğlu: Varlık mücadelesi verdiğimiz bu dönemde, oy verirken kişinin durduğu yeri sorgulamalıyız

Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan, Ulaş Barış’ın sunduğu ‘Seçim Gündemi’ programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulunan Rahvancıoğlu, önümüzdeki belediye seçimlerinde partilerinin belli bir başkanı veya belediye meclis üyesini işaret etmedikleri durumda, Kıbrıs Türk Halkının, varlık ve kimlik mücadelesinin inkâr edileceğini söyleyerek, iyi insan diye düşünerek değil o kişinin durduğu yeri sorgulayarak hareket etmesini talep ettiklerini söyledi.

“Belediye seçimlerinde partiye değil insana bakılmalı” sözünün kendileri için geçerli olmadığını belirten Rahvancıoğlu, “Dinsel gericilikle boğuştuğumuz, irademizin reddedildiği ve sadece siyasette değil her alanda dış güçlerin müdahalesine maruz kaldığımız bu süreçte iyi insansa ‘O partide ne işi var’ diye sorulmalı” dedi.

“Güzelyurt’ta halka kapalı belediye meclis toplantıları yapılıyor”

Rahvancıoğlu, Lefkoşa’da Mehmet Harmacı’yı, Mağusa’da bağımsız aday Salih Oktay’ı, Girne’de KSP adayı Osman Zorba’yı, Omorfo’da ise Mahmut Özçınar’a karşı Osman Bican ile Reşat Kansoy’u destekleyeceklerini aktardı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin belediye meclis toplantılarını internet üzerinden vererek halkın izlemesini sağladığını anımsatan Rahvancıoğlu, Güzelyurt’ta ise halka kapalı belediye meclis toplantıları yapıldığını kaydetti.

Özçınar’ın Güzelyurt Belediyesi’ne kendi mülkü gibi davrandığını ifade eden Rahvancıoğlu, Güzelyurt’un bu pratikten kurtulması gerektiğini ifade etti. Girne’de inşaat şirketlerinin, kumarhanelerin ve otellerin mutlak bir diktatörlüğü olduğunu söyleyen Rahvancıoğlu, Girne’de emekten yana sözünü yükselten bir adayın varlığının çok önemli olduğunu kaydetti.

“Solda birleşebilecek olanların, birlikte hareket etmemesi bu halka ihanettir”

Sol cephenin ortaklaşa hareket etmesi ile ilgili de konuşan Rahvancıoğlu, “Solda birleşebilecek olanların birleşmemesi bu halka ve kendi siyasetlerine ihanettir” dedi.

“Farklı olanların kendilerine sol dedi diye birleşmeye zorlanması da fikirlere ihanettir” diyen Rahvancıoğlu, “Aynıların aynı yerde, ayrıların ayrı yerde olması lazım” açıklamasını yaptı.

Rahvancıoğlu, CTP, BKP ve Sol Hareket’in aynı gelenekten geldiğini ve niye birleşmediklerini, TDP ve TKP’nin de geçmişte neden ayrıldığını sorguladıklarını aktardı. Bağımsızlık Yolu ile KSP’nin emek siyasetinde ortaklaştığını dile getiren Rahvancıoğlu, iş birliği ve güç birliğinin bir süreden beri var olduğunu söyledi.

“TDP ve TKP’nin birleşiyor olması, sağlıklı bir sosyal demokrat çizginin oluşması en çok Bağımsızlık Yolu’nu mutlu eder” diyen Rahvancıoğlu, kendilerini devrimci, sosyalist bir parti olarak tanımladıklarını, ancak güçlü bir sosyal demokrat parti olmadığında oluşan boşluğu da doldurmak zorunda kaldıklarını aktardı.

Güçlü bir sosyal demokrat siyaset yürütüldüğü zaman kendi emek siyasetlerini daha net bir şekilde ortaya koyabileceklerini söyleyen Rahvancıoğlu, bunlar birbirini destekleyen, besleyen siyasetlerdir dedi.

“CTP külliye sürecinde halkın dinamizmine ket vurdu”

“Külliyeye Hayır” eylemi ile ilgili de yorumda bulunan Rahvancıoğlu, kazanılan “Reddediyoruz” mücadelesi ile “külliyeye hayır” pratiği arasında farka dikkat çekti. Koordinasyon ofisi, yani reddediyoruz mücadelesinin kazanıldığını söyleyen Rahvancıoğlu, o dönemdeki motivasyonun yeniden yakalanmadığını, külliye mücadelesinin hantallıkla ve yavaşlıkla yürütüldüğünü ifade etti.

Rahvancıoğlu iki mücadele arasındaki farkın, külliyeye hayır eyleminde başı CTP’nin çekmesi olduğunu söyleyerek, “Reddediyoruz” mücadelesinde ise CTP’nin ilk etapta platform içinde olmadığını, hatta karşı mücadele ettiğini, daha sonra halkın tepkisiyle karşılaşınca platforma katılmak zorunda kaldığını hatırlattı.

Örgütlenmenin önemli olduğunun altını çizen Rahvancıoğlu, “Örgütlenmek halkın enerjisini, özgürlüğünü kısıtlamak ve yukardan gelen talimata uyacaksınız demek değildir” açıklamasını yaptı.

“CTP külliyeye hayır mücadelesini seçim sürecine alet etti”

CTP’nin külliye sürecinde halkın dinamizmine ket vurulduğunu ifade eden Rahvancıoğlu, “Yetmiyormuş gibi seçim sürecine alet ediyorlar, Mehmet Harmancı’ya karşı bir kampanyanın unsuru olarak ortaya koyuyorlar” ifadelerine yer verdi.

İradeye müdahalelerin burada bitmeyeceğini, devamının da geleceğini vurgulayan Rahvancıoğlu, CTP’nin külliyeye hayır mücadelesini seçim sürecine alet edip, hantal bir bürokrasi ile başı çekmesinin var olan umudun da yitirilmesine sebep olduğunu aktardı.