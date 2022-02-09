Rahvancıoğlu: Derhal Polis Sivile Bağlanmalıdır!

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Kıbrıslı Türk halkının yaşadığımız coğrafyada hiçbir alanda söz, yetki, karar hakkına sahip olmadığının altını çizerken, “halkın iç ve dış güvenliği konularında tamamen seyirci durumundayız” dedi.

Rahvancıoğlu açıklamasının devamında “Güvenlik sağlama iddiasındaki kurumlar, ya güvenlik sağlama konusunda ciddi bir beceri yoksunluğu içerisindedirler ya da yaşananlardan herhangi bir rahatsızlıkları yoktur!” dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Yaşadığımız coğrafyanın hiçbir alanında söz, yetki, karar hakkına sahip olmadığımız gibi; iç ve dış güvenliğimiz konularında da tamamen seyirci durumundayız. TC'ye bağlı onbinlerce asker ve askere bağlı bir o kadar polis olan bu minnacık ada yarısında iki haftada iki organize suç işlendi...

Güvenlik sağlama iddiasındaki kurumlar, ya güvenlik sağlama konusunda ciddi bir beceri yoksunluğu içerisindedirler ya da yaşananlardan herhangi bir rahatsızlıkları yoktur! Her halükarda Kıbrıslı Türk halkının güvenlikten, huzurdan ve barıştan anladığı şey, bu yaşadıklarımız değildir!

Uyuşturucu, kara para aklama, kumar, kadın ticareti ve sokak infazları giderek artarken; her geçen gün daha da yaşanılmaz bir hal alan bu düzene mahkum değiliz...

Derhal polis sivile bağlanmalıdır. Kumarhaneler ve gece kulüpleri kapatılmalı, muhaceret sistemi başta olmak üzere sınır güvenliği sil baştan elden geçirilerek tamamen yerli bir yapıya kavuşturulmalıdır.

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