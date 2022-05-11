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Rahvancıoğlu: Emekçi sınıfı örgütleyip özne yapmadan mücadele kazanılamaz

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“ Bu ülkede sürekli fakirleşen, her türlü baskı, dışlama ve ötekileştirilmeye maruz kalan emekçi sınıfı örgütleyip mücadelede özne yapamazsak yaşadıklarımızı ne değiştire ne de dönüştürebiliriz” dedi.
Rahvancıoğlu: Emekçi sınıfı örgütleyip özne yapmadan mücadele kazanılamaz

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, rejim hükümetleri ve muhalefetiyle mevcut yapıyı değiştirebilmenin mümkün olamayacağına dikkat çekerek, “ Bu ülkede sürekli fakirleşen, her türlü baskı, dışlama ve ötekileştirilmeye maruz kalan emekçi sınıfı örgütleyip mücadelede özne yapamazsak yaşadıklarımızı ne değiştire ne de dönüştürebiliriz” dedi.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Mayıs TV’de yayınlanan “Son Nokta” programında ülke gündemini değerlendirdi. Rahvancıoğlu, siyasette son dönemlerde yaşananların çok da sürpriz olmadığına işaret ederek, “ Bu ülkede yıllardır vesayet ve belli çevrelerin rantına rant katma amacıyla siyaset yapılıyor. Bu siyaset hiçbir zaman emekçi kesimlerin lehine olmamıştır” şeklinde konuştu. Asgari ücretli çalışanların açlık sınırı altında yaşamda kalma mücadelesi verdiği bir ortamda hala servetine servet katan kesimlerin varlığına dikkat çeken Rahvancıoğlu, “Bu değişimi mevcut söylem veya eylemlerle değiştirmek mümkün değil” dedi.

Açıklamalarında, iki Egemen Devleti savunanların kendi ülkelerinde bile egemenlikten yoksun ve tamamen biatçı bir tavır izlediklerini anlatan Münür Rahvancıoğlu, ülkede dönüşüm ve değişimin bir piramit misali alttan üste doğru gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti. “Rejimin iktidarı, rejimin muhalefetinden korkmuyor onun için de yaptıklarını pervasızca gerçekleştiriyor” diyen Rahvancıoğlu, muhalefeti söylediklerinin altını dolduramamakla suçladı.

Bağımsızlık Yolu olarak, dün olduğu gibi bundan sonra da hem eylem hem de mücadele noktasında iş birliği ve ittifaktan yana olacağını anlatan Rahvancıoğlu, “Farklılıklarımızı koruyarak ortak bir amaç doğrultusunda mücadele ve eylem birlikteliğinde bugüne kadar olduk bundan sonra da olacağız, önemli olan doğru hedefe yönelmek” ifadelerini kullandı.

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