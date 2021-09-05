Rahvancıoğlu, hükümet PCR ve antijen testleri konusunda kafa karışıklığı yarattı

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, hükümetin PCR ve antijen testleri konusunda kafa karışıklığı yarattığını savunarak, ücretsiz kamusal sağlığın bir hak olduğunu ve bu çerçevede adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Mayıs TV’de katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık sistemindeki yanlış ve eksiklerden bahseden Rahvancıoğlu, sağlıkta özelleştirme sürecinin ilerletileceği bir yaklaşım geliştirildiğini öne sürdü.

PCR ve antijen testlerinin ücretli hale gelmesini de eleştiren Rahvancıoğlu, “ultrazenginlerden” servet vergisi alınarak kaynak yaratılarak kamusal, ücretsiz ve yaygın sağlık hizmeti verebilecek bir kapasiteye ulaşılabileceğini anlattı.