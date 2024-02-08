Rahvancıoğlu: İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigortalar devlet eliyle zarara uğratılıyor

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Bağımsızlık Yolu (BY) Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, muhaceret affı, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rahvancıoğlu, artık geleneksel hale gelmiş ve ortalama 2 yılda bir periyoduna oturmuş, muhaceret affı beklentisinin, memleket semalarında titreştiğini, bu mutlu olayı hesap ederek kayıt dışı çalışanı, kayıt dışı çalıştıranı, vergi kaçıranı, Sigorta'yı zarara uğratan tüm muteber şahsiyetlerimizi, tatlı bir heyecanın sardığını belirtti. Rahvancıoğlu, periyodik olarak ilan edilen kısa süreli aflardan değil, her zaman yürürlükte olan "gizli af"tan bahsetmek istediğini vurguladı.

Asgari ücretin (brüt) 27,587 TL olduğunu, yabancı uyruklu bir işçi için bu ücretin neti 25,311 TL olduğunu söyleyen Rahvancıoğlu, patron için maaş ve yatırımlar toplamının, kayıtlı işçi başına maliyetinin 31,794 TL olduğunu aktardı. "Gizli Af" konusuna açıklık getiren Rahvancıoğlu, bir patronun bir yabancı uyruklu işçiyi, çalışma izni çıkaracağı vaadi ile kandırarak 6 ay boyunca kayıt dışı, halk arasındaki yanlış ifadesi ile "kaçak" çalıştırıp, bu süre zarfında işçiye, KKTC vatandaşları için ödenen net asgari ücret olan 24 bin TL'yi ödediğini, sonuncunda da her ay 7 bin 794 TL'yi haksız bir kazançla cebine attığını söyledi.

“Birçok işçinin bir süre sonra bu durumu fark edip muhaceret cezasından kurtulmak ve kayıtlı çalışmak için Çalışma Dairesi'ne şikayette bulunduğunu, Daire'nin yaptığı denetim sonucunda, işçinin gerçekten de örnekte verildiği gibi, 6 ay kayıt dışı çalıştırıldığının tespit ettiğini düşünelim” diyen Rahvancıoğlu, bu durumda Daire’nin iki şey yapabileceğine dikkat çekti.

“İHTİYAT SANDIĞI VE SİGORTALAR DEVLET ELİYLE ZARARA UĞRATILIYOR”

“Patrona brüt asgari ücret kadar ceza yazar, yani 27,587 TL ve İşçinin muhaceret cezasını (Muhaceret Yasası'ndaki ilgili koşullara uygunsa) affeder” diyen Rahvancıoğlu, patronun 6 ayın yatırımları (sigorta + ihtiyat sandığı) toplamı olan 38,897 TL yerine 27,587 TL ceza ödediğini ifade etti. Maaş farkını hiç hesaplamadan sadece yatırımlardan 11,310 TL menfaat sağlandığını belirten Rahvancıoğlu, Sigorta’nın 30,621 TL, İhtiyat Sandığı’nın da 8,276 TL devlet eli ile zarara uğramış olduğunu aktardı.

“DEVLET, PATRON LEHİNE HAKKINDAN FERAGAT EDİYOR”

Rahvancıoğlu, devletin, kayıt dışı çalıştırıldığını tespit ettiği tüm yabancı uyruklu işçilerin yatırımlarını tahsil etmek yerine, patron lehine bu hakkından feragat ettiğini söyledi. Bu da kayıt dışı işçi çalıştıran bir patronun ortalama 4 ay yakalanmazsa, sonradan yakalansa bile kârda olacağı anlamına geldiğini ve bunun da patronlar için her zaman yürürlükte olan "gizli af" olduğunu ifade etti.

Rahvancıoğlu, işçilerin de periyodik olarak 2 yılda bir muhaceret cezalarının affedildiği düşünüldüğünde bu memlekette kayıtlı, çalışma izinli, yatırımlarını ödeyerek işçi çalıştırmanın enayilik olduğunu söyledi.

Bağımsızlık Yolu olarak, yapılması gerekeni yıllardır söylediklerini vurgulayan Rahvancıoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti; “Kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen patronların, kayıt dışı çalıştırdıkları sürelere ilişkin yatırımları ödemesi sağlanmalı ve yakalandıkları tarihten itibaren, ilgili işçiyi bir yıl yatırımları yapılarak çalıştırmaları, zorunlu kılınmalıdır. Bakın bakalım ondan sonra kayıt dışı çalıştırma riskini alan patron kalıyor mu.”