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Rahvancıoğlu: İşsizlik Oranı Sıfırlanana Kadar, Var Olanın Yenilenmesi Dışında Çalışma İzni Verilmesin

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Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Özgür Gazete'de yayınlanan Özgür Yorum programına katılarak Damla Dabis'in sorularını yanıtladı.
Rahvancıoğlu: İşsizlik Oranı Sıfırlanana Kadar, Var Olanın Yenilenmesi Dışında Çalışma İzni Verilmesin

Çözüm; Sendikasız Çalışmanın Yasaklanması ve Asgari Ücretlinin Kendi Hakkını Arayabilmesidir

 

Asgari ücret konusunun çok merkezi bir konu olduğunu söyleyen Münür Rahvancıoğlu, açılımının ise çalışanların hayat kalitesinden Kıbrıs sorununa kadar gidebileceğini belirtti.

Rahvancıoğlu, "Sadece çocukların okul alışverişini düşündükçe bile insanı afakanlar buluyor. Asgari ücret kişilere bağlı olmamalı, yapısal çözümlerle çözümlenmeli. Esas çözüm de özel sektörlünün sendikasız çalışmasının yasaklanması ve asgari ücretlinin kendi hakkını kendi arayabilmesidir. Yasaklama doğru zihniyet değildir diyenlerle de tartışmaya çalışıyoruz, her yasak kötü olacak diye bir şey yoktur" dedi.

 

Sendikalaşma Kesin Çözümdür

 

Bağımsızlık Yolu’nun "sendikasız çalıştırılmak yasaklansın" derken, Toplu İş Sözleşmesi zorunluluğundan bahsetmediğini, yasa gücüyle toplu iş sözleşmesi olamayacağını belirten Rahvancıoğlu, örgütlenmenin güvence altına alınması için çaba sarf ettiklerini, o örgütlemenin meyvesi olacak olan bir Toplu İş Sözleşmesi'nin o örgütlülüğün kendi dayanışması olacağını kaydetti.

Rahvancıoğlu, "Biz bunu yasayla yapalım demiyoruz. Diğer çözümleri ve önerileri de tartışmamız lazım. Bir düşünceyi beğensek de öbürlerini de bilmemiz lazım ki neyi seçtiğimizi bilelim. Sendikalaşma kesin çözümdür ama siyasi sorunlar olduğu gibi pratik sorunlar da var. Yabancı iş gücünün çok yoğun olarak bulunduğu bir iş gücü piyasasında sendikalaşma çok zor bir harekettir. Bu yerli iş gücü için ciddi bir tehdittir" ifadelerini kullandı.

İşveren, Köpeksiz Köy Bulmuş Değneksiz Geziyor Edasında Dolanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında "Bu ücret 'vasıfsız' çalışan içindir, vasıflı çalışan işini beğenmiyorsa, yeni iş arayacak' diyen işveren temsilcisi Metin Arhun'un sözlerini hatırlatan Rahvancıoğlu, "Sen bunu tabi söylersin, eğer iş gücünün yüzde 50'sinden fazlası yabancı iş gücüyse. Senin elinin altında zaten her an her türde mezun var. Sen her an dışardan iş gücü alıyorsun" dedi.

Bağımsızlık Yolu'nun işsizlik oranları 0 (sıfır) olana kadar, var olanın yenilenmesi dışında başka çalışma izni verilmemesini savunduğunu belirten Rahvancıoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının da işçi, işveren ve devlet taraflarından oluştuğunu, masada özel sektör emekçisini kimsenin temsil etmediğini vurguladı.

Rahvancıoğlu, "İşveren orada köpeksiz köy bulmuş değneksiz geziyor edasında dolanıyor. Özel sektörde örgütlü olmayan ama onların da haklarını savunan bir Hür-İş var. Hür-İş, kamuoyu baskısından dolayı özel sektör emekçilerinin haklarını arıyor. Sen kamuda örgütlü işçileri temsil ediyorsan onların bir sürü sorunu var. Sen bir masa tutuyorsan senin tartışma yapacak bir yerin var demektir. Orada tartışırken özel sektör emekçilerinin masada yeri yokken onların kamu işçilerinin mi yoksa özel sektör işçilerinin mi hakkı konuşuluyor kim karar verebilir?" diye sordu.

Bu Ülkenin Çok Vasıflı İnsanları Güneyde İnşaatlarda, Kafelerde Çalışılıyor

Masada oturan herkesin kendi işçilerinin sıkıntılarını konuştuğunu, bu şekilde özel sektör emekçileri adına kimsenin bir şey yapamayacağını söyleyen Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu’nun asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi talebini bir kez daha dile getirdi.

Bunun gerçekleşmesinin kamu ile özel sektör emekçilerinin arasındaki duvarı yıkacağını belirten Rahvancıoğlu, böylece bir duygu ortaklığının da oluşacağını, kamu emekçileri eylem yapıp hak ararken, özel sektör emekçilerinin de bundan etkileneceğini söyledi.

 

Rahvancıoğlu, "Sen Metin Arhun olarak ne kadar vergi verdin, işçilerinin ne kadarı sigortalı diye soran ve denetleyen yoksa, o adam da bu yorumları yapar ve söyler. Asgari ücret, yasada bir ailenin temel giderlerini geçirecek bir miktardır. Vasıflı vasıfsız olduğuna göre değişen miktar değil. Metin Bey bu ülkede yaşıyor ve bu ülkede geçen sıkıntıları biliyor ama kendisine hesap soracak biri olmadığı için bu yorumları yapabiliyor. Bu ülkenin çok vasıflı insanları güneyde inşaatlarda, kafelerde çalışılıyor" dedi.

 

Bizde Özel Sektörde Sendikalaşma Oranı Yüzde Yarım

 

Rahvancıoğlu, "Artık globalleşmiş bir dünyada yaşadığımız için her ülkeyi bir kent olarak düşünelim. Serbest piyasa ve liberalizmin başkenti Amerika Birleşik Devletleri'dir. Hapishanelerin bile özel olduğu bir yerden bahsediyoruz. Burada özel sektörde sendikalaşma oranı yüzde 5 veya 6 civarında. Bizde özel sektörde sendikalaşma oranı yüzde yarım. Amerika bu sendika yüzdeleriyle sanayide muazzam atılımlar yaparken, bizim özel sektörümüz yüzde yarım sendikayla, özgürlüğün dibine vurmuş şekilde ne başardı? Bizim özel sektörümüz sürekli bir katkı, bir teşvik yardım istiyor devletten. Bizde yarım onlarda 5, onlar neler başardı, biz neler başardık?” diye konuştu.

 

Seçimlere Girmek İçin Elimizden Geleni Yapıyoruz

Sorunumuzun sendikasızlık olduğunu ifade eden Rahvancıoğlu, sendikalaşmanın bu yasa tanımazlığı, ahlak tanımazlığı biraz düzenleyeceğini söyledi. Bağımsızlık Yolu’nun yaşamdaki her platformun emekten, doğadan, kadından yana ve toplumsal bilincin iradesinden yana kazanç sağlayabilmesi için çalıştığını aktaran Rahvancıoğlu, seçimlere girmek için elden geleni yaptıklarını belirtti.

Rahvancıoğlu, “Yerel seçimlerde her bir Başkanlığı ve Belediye Meclisi'ni ayrı olarak değerlendireceğiz. Biz yerelde herhangi bir iş güç birliği olmasa da bazen CTP adayını bazen bağımsız adayı destekledik. Yerel seçimlerde hangi partiden aday olduğuna bakmaksızın adayın politik duruşuna bakarak bize yakın en iyi adayı desteklemeye çalışırız" dedi.

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