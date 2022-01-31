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Rahvancıoğlu: Kamuda Taşerona Son Verilmeli ve Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklanmalı

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Rahvancıoğlu: Kamuda Taşerona Son Verilmeli ve Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklanmalı
Rahvancıoğlu: Kamuda Taşerona Son Verilmeli ve Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklanmalı

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, asgari ücret belirleme sürecinde yaşanan krizi yorumladı. Rahvancıoğlu, hangi hükümet olduğu fark etmeksizin 20 yıldır her asgari ücret değişiminde aynı hikaye yaşandığını ifade etti.


Devlete taşeron hizmet satan firmaların, devlet bize artış yapmadı diyerek işçileri eski
ücretlerinden ödemeye devam ettiğini belirten Rahvancıoğlu, okul, hastane ve devlet dairelerinde hizmet veren özel sektör emekçilerinin ise en az bir ay, bazen iki ay asgari ücretin altında ödendiklerini söyledi. Firmaların ihaleyi kazanmak ve kârlarını yükseltmek için işçi ücretlerini minimumda gösterdiklerini ifade eden Rahvancıoğlu, hükümetin ihaleyi verdiği firmanın işçilerini ödeyip ödemediğini kontrol etmediğini belirtti.
 

Rahvancıoğlu, “Çözüm çok basit. Devlette taşeronu sıfırlayıp tüm işçileri kadroya alarak, arada
asalak gibi para kazanan patronları devre dışı bırakacaksın!️ Bunu yapamıyorsan, özel sektörde sendikasız işçi çalıştırmayı yasaklayacaksın! Bunu da yapamıyorsan, İş Yasası' nın 23. Maddesi' ne uygun olarak; taşerona maliyeden yapacağın her ödemede, işçilerin maaş ve yatırımlarını kontrol edip, bu paradan ödeyecek, kalanını patrona vereceksin!” şeklinde konuştu.


Çözümün basit olduğunu fakat hükümet edenlerin bunları bildiği halde patrondan yana, işçiye karşı tavır takındığını söyleyen Rahvancıoğlu, kamuda taşerona son verilmesini ve sendikasız
çalıştırılmanın yasaklanması gerektiğini vurguladı.

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