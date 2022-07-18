Rahvancıoğlu: Karma evlilikten doğan kişilere vatandaşlık verilmesi konusunda toplantı yapıldı

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, karma evlilikten doğanlara Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından vatandaşlık verilmemesi karşısından insanların çaresizlik içinde olduğunu savundu.

Rahvancıoğlu, 15 Temmuz’da karma evliliklerden doğan çocuklara vatandaşlık verilmesi için sürdürülen mücadele ile ilgili toplantı düzenlendiğini, Karma Evlilik Sorununu Çözüm Hareketi'nin desteği ve Mehmet Birinci ile Nazen Şansal'ın girişimiyle organize edilen toplantıda, Av. Andy Giorgiou’nun devam etmekte olan hukuki mücadele hakkında bilgi verdiğini, Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından engellenen başvurular konusunda yapılabilecek eylemlerin ele alındığını kaydetti.

Rahvancıoğlu, toplantının mücadeleyi toplumsallaştırmak amacıyla düzenlendiğini kaydetti ve Kıbrıs Rum Yönetimini ayrılıkçı zihniyetle suçladı. Rahvancıoğlu, “Toplantıda 'babamı reddedersem, vatandaşlık almam kolaylaşır mı? diye bir soru dahi soruldu' İnsani çaresizliğin geldiği boyutu bir kez daha görerek yüreğim parçalandı" dedi.

Rahvancıoğlu, insanları birbirimize düşman kılmaya çalışan, kardeşi kardeşten, evladı ebeveyninden ayıran devlet aklına ve milliyetçiliğe karşı, hem kuzeyde hem güneyde dik durulması gerektiğini ifade ederek taviz vermeden mücadele edilmesi gerektiğini katedetti. Rahvancıoğlu “Kuzeyde Türkiye kökenli Kıbrıslı Türkleri halkın parçası kabul etmeyen zihniyet ile, güneyde bir ebebeyni diğerinden ayırıp evladı dışlayan zihniyet aynı zihniyettir” dedi.