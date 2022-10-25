Rahvancıoğlu: Kooperatifçi alternatif modele geçilmeli

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Mayıs TV’de Meltem Sakin’in sunduğu Gazete Sohbetleri programına katılarak gündemi değerlendirdi.

Münür Rahvancıoğlu, hastane ve okullarda çalışan kayıt dışı işçilerin devlet işçisi olduklarını ancak kayıt dışı çalıştırıldıklarını söyledi. Kayıt dışı işçilerin kaçak işçi olarak lanse edildiğini belirten Rahvancıoğlu, burada sıkıntılı durumda olanın, hukuktan, yasadan, yükümlülüklerinden kaçanın işverenler olduğunu belirtti.

Sosyal sigortaların sürekli borçlandırıldığını anlatan Rahvancıoğlu, hastane ve okullarda yüzlerce çalışanın yatırımlarının yapılmadığını, bunun da ciddi bir gelir kaybına sebebiyet verdiğini aktardı. Hastane, sağlık ocağı ve okul gibi yerlerde çalışanların her türlü hastalığa ve kazaya açık bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Rahvancıoğlu, bu kurumlarda güvenceli ve sigortalı çalışmak elzemdir dedi.

Devlet kurumlarında sigortasız kayıtsız çalıştırılmanın anayasaya da aykırı olduğunu belirten Rahvancıoğlu, anayasada kamunun asıl ve sürekli işleri kamu görevlileri eliyle yürütür maddesinin yer aldığını, bu insanların kadrolu kamu işçisi olarak çalıştırılması gerekir açıklamasını yaptı. Rahvancıoğlu, ana muhalefet partisinin sürekli olarak anayasanın delinmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdiğini, ancak bu rahatsızlığın sadece seçimle ilgili olduklarını anlattı. Ana muhalefet partisinin hiçbir zaman taşeron işçilerle ilgili açıklama yapmadığını hatırlatan Rahvancıoğlu, “Zenginleri rahatsız etmeyecek anayasa ihlalleri onları da rahatsız etmiyor” dedi.

Taşeron işçi çalıştırma 1990’lı yılların ortasından beri gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin uyguladığı bir pratiktir diyen Rahvancıoğlu, “Bu uygulama bütün kamuya yayılmaya devam ediyor. Ya buna emekten yana bir set örer, karşı durur bütün kamu çalışanlarının kamu güvencesinde çalıştırılmasını sağlarız ya da hali hazırda kamuda güvenceli çalışmakta olan kesimlere de sirayet etmesini izleriz” ifadelerini kullandı.

“BU ÜLKEYİ UCUZ İŞ GÜCÜ CENNETİNE ÇEVİREN SERMAYEDARLARDAN HESAP SORMADIKÇA, BU CENDEREDEN ÇIKMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Devlet okullarında ülke öğrencilerinin yüzde 7’sini oluşturan, 45 farklı ülkeden bin civarında yabancı öğrencinin bulunduğu, bu öğrendiklerin de Türkçe ve İngilizce bilmedikleri haberini değerlendiren Rahvancıoğlu, “Bir sorunu çözerken sorunun kaynağına da bakmak gerekir. Bu çocuklar 45 farklı ülkeden buraya çalışmaya gelen insanların çocuklarıdır ya da öğrenci adı altında ülkeye gelmiş yetişkinlerin çocuklarıdırlar” dedi.

“Bu aileleri ülkeye getiren firmalara sorunun çözümünde sorumluluk yüklenmesi gerekmektedir” diyen Rahvancıoğlu, sermayenin, adını dahi bilmediğimiz ülkelerden insanları bulup buraya çalıştırmak için getirdiğini, devletin de buna göz yumduğunu ifade etti. Bu sorunun okulların, öğretmenlerin ve sendikaların üstüne yıkılamayacağını söyleyen Rahvancıoğlu, “Sermayenin de bu sorumluluğa ortak edilmesi gerekmektedir” dedi.

“Ailelerin ve çocuklarının suçu yoktur” vurgusunu yapan Rahvancıoğlu, daha iyi bir hayat arayışı içerisinde dünyada göç hareketleri ciddi anlamda hızlandığının altını çizdi. Rahvancıoğlu, “Ülkede emekten yana olduğunu söyleyen sol güçlerin de farkına varması gerekir ki, yabancı iş gücü sadece Türkiye’den gelmemektedir. Bu ülkeye yabancı iş gücünün gelmesinin sebebi sermayedarlar ve onların çıkarlarına hizmet eden hükümetlerdir. Sadece UBP, YDP ve DP değil gelmiş geçmiş bütün hükümetler bundan sorumludur. Bu ülkeyi ucuz iş gücü cennetine kaosa, Teksas’a çeviren sermayedarlardan hesap sormadıkça, onlara bedel ödetmedikçe bu cendereden çıkmak mümkün değildir” açıklamasını yaptı.

“ÖZEL SERMAYEYE DAYALI EKONOMİDEN, KOOPERATİFÇİ ALTERNATİF MODELE GEÇİLMELİ”

Zamlarla ilgili haberleri de yorumlayan Rahvancıoğlu, Ersin Tatar’ın herkes refah içinde, herkes çok mutlu açıklaması yaptığını hatırlatarak, tam tersi insanların sağlıklı ve insana yaraşır bir şekilde kendilerinin ve çocuklarının karnını doyurabilecek imkanlarının giderek daralmakta olduğunu aktardı.

Sürekli dibe doğru bir gidişatın olduğunu vurgulayan Rahvancıoğlu, çözüm önerilerinde bulundu. Rahvancıoğlu, “Emeklerinin karşılığını alabilmeleri, gelir düzeylerinin artması için özel sektörde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi ve kuralsız sermaye düzeninin dizginlenmesi, kamunun güçlendirilmesi için servet vergisinin alınması gerektiği” önerilerinin altını çizdi. Rahvancıoğlu, tüm bunlara ek olarak marketlerin ve tedarikçilerin ciddi anlamda denetlenmesi gerektiğini, tüketim malzemeleri fiyatlarının azaltılabilmesi için özel sermayeye dayalı ekonomiden, kooperatifçi alternatif modele geçmenin öneminden bahsetti.