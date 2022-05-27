Rahvancıoğlu: Özel Sektör Emekçilerine Yeni Bir Darbe: Züğürt Ağa!

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu Sosyal Sigortalar Dairesi ile ilgili basında yer alan haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

İki gündür basında Sosyal Sigortalar Dairesi ile ilgili yer alan haberlere dikkat çeken Rahvancıoğlu, kurumun 30 Milyon TL borçlanacağı ve 20 yıldır prim borçlarını ödemeyen bütün işverenlere uygulamakta olduğu affın süresinin uzatılacağı açıklaması yapılıyor dedi.

Rahvancıoğlu, zor durumda olan ve borçlanmak durumunda kalan Sosyal Sigortalar Dairesi, kendi alacaklarından da vazgeçiyor olduğunu vurguladı. Ya paranız yok ya para dağıtıyorsunuz diyen Rahvancıoğlu, ya çok zenginsiniz ya da borçlanacak kadar züğürt ifadelerine yer verdi.

Aflar yoluyla dağıttıkları paranın, kendi paraları değil, sigortalıların geleceği olduğuna dikkat çeken Rahvancıoğlu, borçlandırdıkları da kendi cepleri değil, sigortadan emekli olmayı uman kamu ve özel sektör emekçileri olduğunun altını çizdi.

Rahvancıoğlu, 30 milyon TL borç, %27 faizle Yakın Doğu Bankası'ndan alınacağını, Sigorta Faiz Affı esnafla YDÜ'yü de kapsayacağını, sigorta daha 2 yıl önce GAÜ'nün milyonlarca TL yatırım borcunu sildiğini, GAÜ’nin hala yatırım yapmadığını, sigortanın yatırım yapmayan patronlara ceza yazmadığını, kurumun sigorta yatırımlarını gerçek maaş üzerinden toplamak için hiçbir şey yapmadığını da aktardı.

İşçilerin korunması için kurulan sigortalar, şu anda sadece büyük sermayeye kaynak aktarıyor diyen Rahvancıoğlu, kurumun borçlanacak kadar ZÜĞÜRT, patronlara af uygulayacak kadar AĞA olduğunu söyledi.

Bu kurumun sadece özel sektör emekçilerinin değil, 2008 CTP Bakanı Sonay Adem kanunuyla kamu emekçilerinin de emekli olacağı kurumdur açıklamasında bulunan Rahvancıoğlu, “işçi sınıfı buna dur demediği sürece, bu yağma devam edecek! Ama emin olun emekçiler örgütlenecek, bu yağmaya dur diyecek” dedi.