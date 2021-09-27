Rahvancıoğlu: Rejim partileri, hükümette de muhalefette de ayni sisteme hizmet ediyor

“Rejim partileri muhalefette de hükümette de ayni sisteme hizmet ediyor.”

KIB-TEK’te yaşanan sorunlarla ilgili konuşan Rahvancıoğlu, bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün hükümetler ve bürokratlar KIB-TEK’in bugünki halinden sorumludurlar ve hesap vermerleri gerekmektedir dedi. Mevcut hükümetler değişip de muhalefet hükümete geldiğinde daha önce şikayet ettikleri ne varsa aynisini devam ettiyorlar. Rejim partileri muhalefette de hükümette de ayni sisteme hizmet ediyor diyen Rahvancıoğlu, KIB-TEK’in bu mevcut durumundan kimin yarar sağladığını da değerlendirmemiz lazım dedi.

“AdaPass dolandırıcılığı endişe verici. Toplumsal sağlığı büyük derecede tehdit ediyor.”

AdaPass dolandırıcılığı ile ilgili programda gelen soruya ilişkin konuşan Rahvancığlu, bu yaşanan dolandırıcılık olayının endişe verici olduğunu, toplumsal sağlığı büyük derecede tehdit ettiğini ve olayın polisle, Sağlık Bakanlığıyla ve hizmet alınan şirketle de bağlantısı olduğunu söyledi. Rahvancığlu, bu dolandırıcılık olayı ciddi anlamda soruşturulmalıdır dedi. Aşı olmak yerine, aşı olmuş gibi sahte evrak almanın da sıkıntılı olduğunu vurgulayan Rahvancığlu, aşı karşıtlığı varsa bunu açık açık yürütmeleri gerekmektedir dedi. Konuyla ilgili son olarak ise kış aylarının yaklaştığını ve aşı sayımızın artırılması gerektiğini vurguladı.

“Vatandaşlık Yasası bir an önce masaya yatırılmalı.”

Rahvancıoğlu programda Külliye mimarının kktc vatandaşı yapılmasıyla ilgili de açıklamada bulundu. Rahvancıoğlu, meslek sahipleri bu ülkede ciddi anlamda dışlanmış durumda, ilk önce tabibler birliği ile ilgili tartışmalar, sonrasında mahkemeler üzerinde yaşanan yargıma dokunma mücadelesi, şimdi de belli ki sıra mimar ve mühendislere gelmiş durumda dedi. Bakanlar Kurulu’nun bu kadar keyfi bir şekilde vatandaş yapabilme yetkisinin bulunması bu fırsatı değerlendirmelerine yol açıyor diyen Rahvancıoğlu, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti, “Bağımsızlık Yolu olarak her zaman dile getirdiğimiz gibi yıllardan beri vatandaş olmayı beklemekte olan, yasal işlemini halletmiş, bu ülkede yatırımlarını yapıp vatandaş olmayı hak eden binlerce insan varken haksız vatandaş yapılması kabul edilmezdir.”

Rahvancıoğlu, vatandaşlık yasasının bir an önce masaya yatırılması gerektiğini, bazı kesimlerin tartışmaya çalıştığı gibi hiç kimse vatandaş olmasın ya da sadece yeni vatandaşlıklara kaşrı olmak üzerinden değil, hak edenin vatandaş olacağı hak etmeyenin de vatandaş olamayacağı bir zemin oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Rahvancıoğlu bu konuda muhalefetin tutumunu da eleştirdi. Muhalefetin, hak ediyor olsa bile kimsenin vatandaş yapılmasını kabul etmeyen tutumlarından dolayı, hak etmeyenlerin vatandaş olmasına göz yuman bir anlayışta olduklarını söyledi.

Rahvancıoğlu, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin yayınladığı ortak basın bildirisinin herşeyi net bir şekilde özetlediğini belirterek, birlikte mücadele etmek anlamında üç meslek odasının bir araya gelmesini selamladıklarını dile getirdi. Yakın bir geçmişte kurulan Bu Memleket Bizim Platformu ile bu üç birliği ziyaret ederek, platforma katılmalarını talep etmiştik diyen Rahvancıoğlu, o dönemdeki konjektürde her birlik kendi çerçevesinden bazı gerekçelerle dayanışma içerisinde olacaklarını ama platforma katılmayacaklarını ifade etmişlerdir. Rahvancıoğlu, belki yaşanan son gelişmelerden sonra bu kararlarını yeniden gözden geçirme ihtiyacı duyarlar diye de ekledi.

“Sigorta affı, prim yatırımlarını düzgün yapan işverenlerin zararına.”

Rahvancıoğlu Sigorta affının, prim yatırımlarını düzgün bir şekilde yapan işverenlerin zararına olan, haksız mağduriyet yaratan bir uygulama olduğunu, her iki, üç yılda bir sigorta affının yapılıyor olması iş verenlerin zaten yeniden af çıkar şeklinde düşünmelerne ve primlerini yatırmamalarına neden olduğunu söyledi. Af dediğimiz şeyin 20 yılda bir yapılması gereken bir uygulama olduğunu vurgulayan Rahvancıoğlu, bu ülkede iki ve üç yılda bir af uygulamasının yapıldığını ve bunun yanlış olduğunu sözleriine ekledi.

Rahvancıoğlu, 2020 yılı vergi rekortmenleri haber manşetleri ile ilgili olarak da, haberlerde vergi ödeyen rekortmenler sürekli ön plana çıkarılıyor, ama belli başlı isimler var mesela Suat Günsel kaçıncı sıradadır, ne kadar vergi vermiştir, bir diğer isim yakın zamanda açıklamalarıyla gündem olan Başman Group, listede kaçıncı sıradadır şeklinde sorular sordu. En çok ödeyenleri ön plana çıkararak bir algı yaratılmaya çalışıldığını söyleyen Rahvancıoğlu, gizlenenlerin ve vermeyenlerin olduğununu belirtti. Bu kişilerin de takipçisi olacaklarını ifade etti.