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Rahvancıoğlu: Talebimiz Servet Vergisi Kimseye Eyvallahımız Yoktur!

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Bağımsızlık Yolu Abohor Halkı ile Buluştu
Rahvancıoğlu: Talebimiz Servet Vergisi Kimseye Eyvallahımız Yoktur!

Bağımsızlık Yolu Abohor Halkı ile Buluştu

Bağımsızlık Yolu, Lefkoşa Bölge Örgütü’nün organizasyonuyla Abohor’da bölge halkı ile buluştu. Yaşanan ekonomik ve siyasi krizler, hükümet edenlerle muhalefetin tutumu üzerine konuşulan buluşmada Bağımsızlık Yolu'nun izlediği mücadele haritası üzerinde duruldu.

Servet vergisi, AKSA'nın kamulaştırılması, kamusal toplu taşıma, nüfus politikaları, çağdaş vatandaşlık yasası, mevcut çalışma izinleri dışında yeni çalışma izni verilmemesi talebi, petrol fiyatları, Kıbrıs sorunu gibi konularda görüş alışverişinde bulunulurken, Bağımsızlık Yolu’nun bu konularda yürüttüğü politik mücadele anlatıldı.

Rahvancıoğlu: Talebimiz Servet Vergisi Kimseye Eyvallahımız Yoktur!

Hükümetlerin ekonomik krizin başından bu yana izlenen ekonomik politikalarda aldığı kararların hep sermayeden yana olduğunu altını çizen Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, "Bağımsızlık Yolu'nun mücadelesi zenginlerin karını artırmaya yönelik uygulanan sistematik kararlara karşı, halkın yanında, halkın bedel ödediği değil bir avuç zenginin bedel ödediği talepleri yükseltmektir. Talebimiz servet vergisidir. Bu konuda da kimseye eyvallahımız yoktur." dedi.

Elektrikte Aksa'nın, petrolde iki şirketin, aynı şekilde tüp gazda bu alanda faaliyet gösteren sermayelerin hizmet vermeyerek aslında karını artırmak için grev yaptığını anlatan Rahvancıoğlu, "sistem partileri sermaye ile okadar bütünleşmiş durumda ki, idareyi onlara teslim etmişlerdir" dedi.

Akaryakıt, doğal gaz, otomobil ithalatçıları AKSA gibi sermaye kesimlerinin çıkarları için alınan kararlara karşı, halkın alım gücünün her geçen gün geriye gittiğini vurgulayan Rahvancıoğlu, "sistemin çarkını döndürenlere karşı taleplerimizle karşılarına dikilmeliyiz. Bağımsızlık Yolu'nun talepleri vardır. Sendikasız çalıştırılmak yasaklansın, Servet Vergisi, Asgari Ücret En Düşük Kamu Maaşına Eşitlensin, Eşel Mobil İki Ayda Bir Güncellensin, Konutlar için 250 KWS Elektrik Ücretsiz Verilsin talepleri bunlardan bazılarıdır" dedi.

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