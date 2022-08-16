Rahvancıoğlu: Yabancılara 4 Ev Hakkı! Siz Avucunuzu Yalayın!

Ülkemizdeki gençlerin aldıkları maaş ile ay sonunu getiremez durumda olduğunu ifade eden Rahvancıoğlu, UBP-DP-YDP hükümetinin yabancılara ev alma hakkını 4'e çıkaracağını belirtti. Rahvancıoğlu, bu uygulamanın, ülkede ağaç bırakmayan inşaat sermayesine, inşaat sermayesi için "öğrenci" kılığında kayıt dışı iş gücü ithal eden üniversite sermayesine, ışık hızı ile biriken kara parayı daha hızlı aklama ihtiyacındaki kumar, gece kulübü ve mafya sermayesi ile bu "sektörlerin" sırtında yükselen emlak sermayesine yarayacağını vurguladı.

Rahvancıoğlu, "Hükümet; tek bir tanesi bile üretken olmayan ve ülkenin zenginliklerini, dünyanın en karanlık ilişki ağlarına peşkeş çekerek semiren bu asalak sektörlerin çıkarı için; dağları oyuyor, denizleri kirletiyor, ağaçları kesiyor, tarım alanlarına beton döküyor, havayı kirletiyor, hayvanların yaşam alanlarını işgal ediyor; kısacası memleketi yaşanmaz hale getiriyor! En acısı da yabancılara 4 ev alma hakkı demek, alıcısı zaten hazır olan evleri bu ülkenin gençlerinin alamaması anlamına geliyor! Üstelik bu zihni sinir proje müthiş bir istikrarla uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

2017 yılında yabancıların sadece 1 ev alma hakkı olduğunu hatırlatan Rahvancıoğlu, 2018'de CTP-DP-TDP-HP hükümetinin krizi bahane ederek yabancıların ev alma hakkını 2'ye çıkardığını söyledi. 2020'de ise UBP-HP hükümetinin pandemi bahanesiyle yabancıların ev alma hakkını 3'e çıkardığını belirten Rahvancıoğlu, UBP-DP-YDP hükümetinin bu hakkı 4'e yükselteceğini ifade etti.

Rahvancıoğlu, "Rejim partileri arasında ne büyük bir uyum, icraatlarında nasıl bir devamlılık, uygulamalarında ne hayranlık verici bir istikrar olduğunu görüyor musunuz? Tek dertleri kapkaççı, yağmacı sermayenin kârı; ortak kayıtsızlıkları işsizlere, yoksullara, özel sektör çalışanlarına, bu ülkenin halkına. Hepsi sermayenin uşağı, hepsi kara para ve mafya aşığı" şeklinde açıklama yaptı.

Buna dur demenin tek bir yolu olduğunun altını çizen Rahvancıoğlu, bunun sermayenin çıkarlarının karşısına emeğin çıkarlarını ve sermayenin partilerinin karşısına emekçilerin partisini çıkarmakla mümkün olduğunu belirtti.