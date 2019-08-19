Rahvancıoğlu: “Yasaklama utanç. Sözde solcular yapmadığı düzenlemenin hesabını versin!”

Açıklamasında Rahvancıoğlu; sanattan, düşünceden, tiyatrodan korkan bir zihniyet tarafından yönetiliyor olmanın utanç verici olduğunu vurgularken, Yaşar Ersoyu’un dikkat çektiği bir noktanın gözden kaçmaması gerektiğini belirtti.

Bu sanatçıların 1970’ten beri Özerk Tiyatro Yasası”nın geçmesi için mücadele ettiği noktası.

Rahvancıoğlu, bugüne kadar hükümet koltuklarına oturmuş, sözde solcuların, bugün bu yasağa tepki gösterdiklerini ancak bu yasağın hayat bulabilmesinin nedeninin kendi tatlı hükümet dönemlerinde “Özerk Tiyatro Yasası” için kıllarını kıpırdatmamaları olduğunun altını çizdi.

Açıklama şöyle:

Bugün değerli sanatçılarımızdan Yaşar Ersoy tarafından yapılan açıklama ile, K.T. Devlet Tiyatrolarında yeni sezon için hazırlanmakta olan “Yangın Yerinde Kabare” isimli oyunun yasaklandığını öğrendik. 21. Yüzyılda hâlâ sanattan, düşünceden, tiyatrodan korkan bir zihniyet tarafından yönetiliyor olmak utanç verici… Kıbrıslı Türk halkı satılmış işbirlikçilere karşı toplumcu sanatçılarımıza bunca zaman nasıl sahip çıkmışsa, bundan sonra da aynı kararlılıkla sahip çıkacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Ancak Yaşar abinin, söz konusu yasaklama fiilini duyururken dikkat çektiği bir nokta daha vardır ki, onu gözden kaçırmamalıyız…

Bu ülkede sanatçılar 70’li yıllardan beridir “Özerk Tiyatro Yasası”nın geçmesi için mücadele ediyorlar. Bir müdür gidip başka bir müdür geldiğinde tiyatro eserleri yasaklanabiliyorsa, bunun nedeni söz konusu yasanın geçmemesidir. Bugüne kadar hükümet koltuklarına oturmuş, sözde solcular, bugün bu yasağa tepki gösteriyorlar ama bu yasağın hayat bulabilmesi kendi tatlı hükümet dönemlerinde “Özerk Tiyatro Yasası” için kıllarını kıpırdatmamaları sayesindedir de aynı zamanda…

Hiçkimsenin bu halkı kendi “iyiliğine” muhtaç etmeye hakkı yoktur. Biz halk olarak sanatımıza da sanatçımıza da sahip çıkarız. Siz kendi yapmadığınız yasal düzenlemelerin hesabını verin…