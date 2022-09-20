Rahvancıoğlu: Yoğun Bakımda Yer Yok!

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Alsancak'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan, fakat yoğun bakım servisinde yer olmadığı gerekçesi ile başka hastanelere sevk edilen bir vatandaşın, hayatını kaybetmesine yol açan sağlık sistemini sosyal medya hesapları üzerinden eleştirdi.

Rahvancıoğlu, “Saat 17:00'da Alsancak'tan rahatsızlanarak harekete geçiyorsunuz, özel Varış Hastanesi, Girne Akçiçek, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu, (aile bireyleri Yakın Doğu'dan da reddedildiklerini söylüyorlar) ve Mağusa'ya vardıktan biraz sonra saat 24:00'da hayatınızı kaybediyorsunuz. Her yerde aynı cevap: Yoğun bakımda yer yok!” ifadesini kullandı.

Rahvancıoğlu, sağlığa bütçe ayırmayan, hastane yapmayan, doktor-hemşire-hastabakıcı istihdam etmeyen sözde bir "sistem" kurulduğunu belirtti. Rejim partilerinin, kamusal sağlığı özel sektöre kâr getirecek bir alan olarak gördüğünü vurgulayan Rahvancıoğlu, kamunun bu alandan elini çekeli 20 yıldan fazla olduğunu ve şimdi bunun sonuçlarını yaşadığımızı ifade etti.

Kamusal Sağlık Haktır

Rahvancıoğlu, “Kamusal sağlık, herkese ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmeti bir insan hakkıdır. Ancak bunu da sadece emekçiler, işçi sınıfı ve onun partisi başarabilir. Sermayedarlara kâr alanları yaratmak dışında bir vizyonu olmayan, bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm rejim partileri eserleri ile gurur duyabilir! YOĞUN BAKIMDA YER YOK!” açıklamasını yaptı.