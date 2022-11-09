Rahvancıoğlu’ndan Fuat Oktay’a net yanıt "Ölülerden Korksaydık Mezarlıktan Geçmezdik"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rahvancıoğlu, Oktay’ın külliye projesine karşı çıkanlara seslenerek, “Çok net ifade ediyorum, bunu zorlaştırmaya çalışanlar, karşılarında KKTC ve TC devletini bulur” dediğini hatırlattı.

Fuat Bey, külliye projesine karşı çıkanlara seslenerek, “Çok net ifade ediyorum, bunu zorlaştırmaya çalışanlar, karşılarında KKTC ve TC devletini bulur” demiş...

Bu durumda ben de çok net ifade edeyim: "Ölülerden korksaydık, mezarlıktan geçmezdik."

#KülliyeyeHayır #TalimatlaYönetilmeyeHayır

Fuat Oktay ne demişti?

“Toplu Açılış ve Proje Lansmanı”nda konuşan Fuat Oktay Lefkoşa'da inşaasına başlanan külliye için; “Söz vemişsek yaparız. Bu proje, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi, Kıbrıs Türkünün geleceğine vurulan mühürdür. Varlığının, egemenliğinin, bağımsızlığının simgesidir. Kıbrıs Türkü buraya bu mührü vuracaktır, Türkiye de bu mührün vurulmasına sonuna kadar destek verecektir. Bu projenin hayata geçmesini zorlaştırmaya çalışanlar, net ifade ediyorum, açık söylüyorum; karşılarında KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti devletini bulur” demişti.