Rahvancıoğlu'ndan OZ Karahan'a "Faşist ve Makariosçu"

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Rahvancıoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

Oz Karahan isimli faşist; bugün Serdinç Maypa'nın programında demiş ki "Bağımsızlık Yolu TC Elçiliğinden fonlanıyor!" Elinde kanıt yokmuş ama bu zaten biliniyormuş!

Biz bu ülkenin devrimcileri, yaptığımız veya yapacağımız hiçbir şeyde "para" hesabı yapmadık! On yıllardır bu memlekette, en imkansız koşullar altında, emeğimizle yaptık ne yaptıysak...

Ancak babadan zengin bir ailenin çocuğu olan Oz Karahan gibileri için her işin başı paradır elbet... Kesenin ağzını tutan devletler olduğu için de zenginler devletlerin kanadına sığınır her ülkede...

Oz Karahan da bu yüzden Türkiye'de Turancıydı, Kıbrıs'ta Makariosçudur... Herkesi de kendisi gibi zannetmektedir...

Elçiliğin önünde eylem yaptığımızda bize "Rumcu" denildiği gibi; Makariosçu faşistler de elbet bize "TC'ci" diyor...

Biz sizin aklınızın almadığı, yüreğinizin yetmediği bir şeyiz... Biz hiçbir ayıya, asla dayı demeyen devrimcileriz... Bilmiyorsanız da öğreneceksiniz...