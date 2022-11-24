Rahvancıoğlu’nun TC’ye Giriş Engeliyle ilgili İtiraz Ankara’da Yapıldı

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’nun, 24 Eylül 2022 tarihinde Ankara’ya gerçekleştirilen ziyaret sırasında, N82 koduyla Türkiye’ye girişinin engellenmesi sonrası, Ankara’da uygulanan karara itiraz dosyalandı.

Rahvancıoğlu’nun Ankara’ya ziyareti sırasında, ülkeye girişinin engellenmesi sonrası Türkiye’de bulunan birçok örgüt, parti ve bağımsız avukatlar tarafından hukuk mücadelesi için Rahvancıoğlu’na yardım teklifi gelmişti.

Halkevleri’nden gelen yardım ve dayanışma teklifini, sürecin kurumsal olarak Ankara’da yürütüleceği dolayısıyla kabul eden Rahvancıoğlu, Türkiye’ye giriş engeliyle ilgili Halkevleri Hukuk Sekreteri Avukat Sercan Aran’ı hukuk mücadelesini Rahvancıoğlu adına yürütmek üzere yetkilendirdi.

Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye N82 koduyla giriş yasağıyla ilgili dün Halkevleri Hukuk Sekreteri Avukat Sercan Aran ve Halkevleri MYK Üyesi Mustafa Eberliköse, TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’na giderek Rahvancıoğlu adına itiraz edildi. Yapılan itirazda Rahvancıoğlu’nun Türkiye’de açılmış herhangi bir soruşturma, dava, tutuklama emri veya mahkumiyet kararı olmamasına rağmen, Rahvancıoğlu’nun seyahat etme özgürlüğü hukuka aykırı biçimde idari uygulamayla engellendiği vurgulandı. İdarenin bu kararı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğu dikkat çekilirken, Rahvancıoğlu’nun “Serbest Dolaşım Özgürlüğü” ihlal edildiği aktarıldı.

İlgili başvuruda, hukuka aykırı olarak alınan N82 kodlu karara itiraz edilirken, Rahvancıoğlu’na neden N82 koduyla giriş yasağı konulduğuna dair izahat istendi. Ayrıca alınan bu kararın iptal edilmesini ya da kaldırılması talep edilirken, bir ay içerisinde yazılı cevap verilmemesi durumunda yasal yollara başvurulacağı bildirildi.