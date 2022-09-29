Rahvancıoğlu'nun Türkiye'ye giriş engeli TBMM'de

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Kuzey Kıbrıs'tan Ankara'ya giden Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Yazar Münür Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye girişinin engellendiğini, parti heyeti ile birlikte Ankara’da bir dizi resmi ziyaret gerçekleştirmek amacıyla gelen Rahvancıoğlu’nun, “N-82 Tahdit Kodu” gerekçe gösterilerek Türkiye'ye alınmadığını ifade etti.

Bu uygulama ile kişilerin ülkeye girişi 5 ay ile 5 yıl arasında veya süresiz olarak yasaklanmaktadır. N-82 tahdit koduyla ise yabancı uyruklu yurttaşların Türkiye’ye girişi ön izne bağlı tutulmaktadır.

Ersoy, söz konusu kodun Kuzey Kıbrıs’tan Türkiye’ye ziyarete gelen özellikle muhalif kişilere uygulandığının altını çizerek, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) eski müdürü Kıbrıslı Türk gazeteci Aysu Basri Akter’in de, 26 Temmuz 2022’de ailesiyle birlikte tatil amacıyla Türkiye’ye geldiğinde N-82 koduyla ülkeye girişine izin verilmediğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı Eski Basın Koordinatörü Ali Bizden, Araştırmacı Dr. Ahmet Cavit An, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Eski Milletvekili Okan Dağlı, Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan N-82 kodu gerekçe gösterilerek Türkiye’ye girişi engellenen kişilerdir.

Ersoy, Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Yazar Münür Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye girişi neden engellenmiştir?

Münür Rahvancıoğlu’nun ülkeye alınmamasına ilişkin karar ne zaman alınmıştır?

Kaç kişinin Türkiye’ye girişi yasaklanmıştır? Bu kişiler kimlerdir?

Türkiye’ye girişi engellenen kişiler hakkında verilen yasaklama kararının sebepleri nelerdir?