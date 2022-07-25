Rahvancıooğlu: "Tufan Bey'in kamu emekçisinden kesinti yapılmasına itirazı yok"

İşte Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu'nun yaptığı açıklama;

Tufan Bey'in kamu emekçisinden kesinti yapılmasına itirazı yok, bu kesintinin nerede kullanılacağını soruyor. Maaş desteği olarak işverenlere dağıtılırsa tamamdır diyor... İlk beğenen de logosunun altında "emek en yüce değerdir" yazan Yenidüzen Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Cenk Bey.

Aynı ikili, ultra zenginlerden #ServetVergisi alınmasına karşıdır: "Hak ederek kazanılmış" servetlere el konulmasını adaletsiz bulduklarını defalarca söylediler. Zaten Cenk Bey, memurların hak etmeden para kazandıklarına dair defalarca yazdı. Onun için memurdan kesilebilir, ultra zenginden kesilemez!

Bu ikili, "zorbalığa" karşı oldukları için #SendikasızÇalıştırılmanınYasaklanması'na da karşıdırlar. "Yasakçı" zihniyetten irkilir, özgürlüklerin korunması için bu öneriye itiraz ederler! Ama özel sektörde bir patron zulmü görmezler!

Aynı ikili, dar gelirlinin sıkıntılarını anlata anlata bitiremezler ama çözüm önerisi olarak #AsgariÜcretEnDüşükKamuMaaşıOlsun derseniz, itiraz ederler. Cenk Bey bu konuda da yazdı ve önemli olan gelir adaletinin sağlanmasıdır dedi.

Üçüne de karşı çıkıp, asgari ücreti de düşük bulunca, geriye ne kalıyordu? "Memurdan kes, maaş desteği olarak patronlara ver." İşte Tufan Bey de bunu yazdı, Cenk Bey de beğendi... UBP birinci adımı attı, ikinci adımı da atar mı göreceğiz...

Biz durumun bu olduğunu biliyor ve söylüyorduk da, CTP'nin hala emekten yana olduğunu zanneden dostlarımız da görsün... Özellikle kamu emekçisi olanlar, kesintili maaşları ile bu partinin memur kollarına aidat vermeye devam etsin, bu partinin bültenini okusun. Ne de olsa CTP federasyon istiyor ve solculuk da federasyon istemekten ibaret... Kamu ile özel sektördeki emekçiyi birbirine kırdırıp patronları korumak, solculuktan gram eksiltmez! #Yersen