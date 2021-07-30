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Raif Çukurovalı Türkiye’deki Orman Yangınları Nedeniyle Mesaj Yayımladı

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Raif Çukurovalı Türkiye’deki Orman Yangınları Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Raif Çukurovalı Türkiye’deki Orman Yangınları Nedeniyle Mesaj Yayımladı

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Raif Çukurovalı Türkiye’de çıkan orman yangınları nedeniyle “geçmiş olsun” dileklerini ilettiği bir mesaj yayımladı.

Çukurovalı, mesajında, Birlik olarak, Türkiye’nin birçok bölgesinde kısa aralıklarla başlayan ve devam etmekte olan yangınlardan duydukları üzüntüyü dile getirerek, anavatanın nefes borusu ormanlarının yanması ve yangınların birçok yerleşim yerine sıçramasını büyük bir üzüntü içerisinde takip ettiklerini belirtti. Çukurovalı, şunları kaydetti:

“Yangınların bir an önce söndürülmesini ve yaraların sarılmasını temenni ederken, yangından etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaslı ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz.”

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