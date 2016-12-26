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Raif Denktaş, ölümünün 31. Yılında anıldı

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Raif Denktaş, ölümünün 31. Yılında anıldı
Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın genç yaşta trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden oğlu, eski milletvekili, öğretim üyesi, müzisyen Raif Rauf Denktaş, ölümünün 31’inci yıldönümünde kabri başında anıldı.

Anma etkinliğine Raif Rauf Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş ve aile yakınlarının yanında Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ile bazı kurum kuruluş temsilcileri de katıldı.

Lefkoşa Mezarlığı’nda yer alan anma etkinliğinde, mezara çelenkler konuldu, dua okundu, kardeşi, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş bir konuşma yaptı.

Serdar Denktaş, kardeşi Raif Denktaş’ın vefatının üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen, yazdıkları, söyledikleri ve ortaya koyduğu düşüncelerin bugün halen geçerli olduğunu ifade etti.

Denktaş, konuşmasında merhum babası Rauf Denktaş’ın; “Sevdiğiniz bir şeyi, yani hız yapıyorsunuz diye sevdiklerinizi üzmeyin… sevdiklerinize kavuşacak şekilde araç sürün” sözlerini anımsatarak, törene katılan herkese teşekkür etti.

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