Raif Özgüren kabri başında anılacak.
Özgüren için anma töreni 20 Aralık 2019 Cuma günü saat 11.00’de Lefkoşa kabristanlığında bulunan kabri başında gerçekleştirilecek.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetimlerinde görev alan, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na uzun yıllar hizmet veren, birçok gazetede görev yapmış bir isim olan Özgüren için anma töreni 20 Aralık 2019 Cuma günü saat 11.00’de Lefkoşa kabristanlığında bulunan kabri başında gerçekleştirilecek.
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