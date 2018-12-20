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Raif Özgüren son yolculuğuna uğurlandı

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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Spor servisi çalışanlarından, spor yazarı Raif Özgüren, hayata veda etti.
Raif Özgüren son yolculuğuna uğurlandı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Spor servisi çalışanlarından, spor yazarı Raif Özgüren, hayata veda etti.

Bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Özgüren, dün fenalaşarak Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özgüren, bu sabah hayata veda etti.

Raif Özgüren için uzun yıllar hizmet verdiği BRT’de bir tören düzenlendi.

Törende konuşan mesai arkadaşı ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Çelen Oben, Özgüren’in kaybından duyulan üzüntüyü ifade etti.

Oben, “Hastaneden çıkışını beklerken, ölüm haberini almak hepimizi yıktı. Çalışkan bir arkadaşımızdı. Sevdiğine, dostuna çok değer veren bir arkadaşımızdı. Hepimizin başı sağolsun” dedi.

Törende daha sonra Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Aysu Basri Akter bir konuşma yaptı.

Akter, “Her ölüm mutlaka çok erken bir ölümdür ama Raif abinin ölümü; rahatsızlığı çok kanıksanmış olunmasına rağmen çok beklenmeyen bir ölüm oldu. Geride bıraktığı anılar çok güzel anılar ve hep güzel şeylerle anılacak. Biz de anısını yaşatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hepimizin başı sağolsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Raif Özgüren, alkışlar ve karanfillerle BRT’den uğurlandı.

Özgüren’in cenazesi, öğle namazı sonrası İsmail Safa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından şu sıralarda Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Uzun yıllardır BRT Spor Servisi’nde muhabir ve programcı olarak hizmet veren 54 yaşındaki Raif Özgüren, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Genel Sekreteri olarak da görev yapıyordu. Özgüren, evli ve iki çocuk babasıydı.

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