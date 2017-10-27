Rajoy Katalonya için 'doğrudan yönetim' istedi

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy senatörlerden Katalonya özerk bölgesinin doğrudan Madrid tarafından yönetilmesini öngören düzenlemeyi onaylamalarını istedi.

Mariano Rajoy İspanya Senatosu'nda yaptığı konuşmada, Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont'u, yardımcıları ve bakanlarıyla birlikte görevden almak istediğini açıkladı.

Gelinen noktada özerk bölgenin yetkilerini almaları gerektiğini çünkü önlerinde başka seçenek olmadığını belirten Rajoy, Katalonya yönetimini, bağımsızlık talebinde ısrar ederek "hukukun üstünlüğü prensibine uymamakla" suçladı.

Rajoy'un konuşması senatörlerce alkışlandı.

İspanya Senatosu'nda çoğunluğu, Rajoy'un lideri olduğu Halk Partisi oluşturuyor.

İspanya hükümeti, anayasanın 155. maddesi uyarınca hareket edilmesini öngören düzenlemeyi bugün toplanan Senato'nun onayına sundu.

Söz konusu madde, özerk bölgelerde bir kriz durumunda ulusal hükümetin yönetimi doğrudan eline almasına olanak tanıyor.

Maddede, bir bölgesel yönetimin "İspanya'nın genel çıkarlarına ciddi bir tehdit oluşturacak şekilde davranması" halinde, merkezi hükümetin bu yönetimi "zorla yasalara uygun davranmasını sağlamak için gerekli önlemleri almasına" izin veriyor.

Katalonya'da 1 Kasım'da yapılan ve İspanya Anayasa Mahkemesi'nin "yasa dışı" olduğuna hükmettiği bağımsızlık referandumuna katılım oranı yüzde 43 olmuştu.

Referanduma katılanların yüzde 90'ı bağımsızlığa "Evet" demişti.

Puigdemont bu sonuç sonrası bir bağımsızlık deklarasyonunu imzalamış ancak bunun uygulanmasını askıya alarak Katalonya ile İspanya hükümetleri arasında müzakere çağrısı yapmıştı.

Katalan koalisyon hükümetine destek veren bağımsızlık yanlısı sol parti CUP'den bir milletvekili bugünkü oturumdan önce, "Katalan cumhuriyeti yolunda ilerleyeceğiz" demişti.

Barcelona'da yayımlanan günlük El Periodico gazetesi de bugün "Bağımsızlık ilanı ve Güle Güle" manşeti ile çıktı.

Fakat bağımsızlığa karşı olan Yurttaşlar Partisi'nin lideri, Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont'u, krizi müzakereler yoluyla çözme konusunda sayısız fırsatı kaçırmakla suçladı.

İspanya Senatosu ve Katalonya Parlamentosu'ndaki oturumlar yarın da sürebilir.

Gündemdeki olağanüstü önlemler arasında Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont'un görevden alınmasının yanı sıra ve bölgede erken seçime gidilmesi ile İspanya'nın Katalonya'nın bütçesine, polis gücüne ve kamu medyasına yönelik işleri devralması da var.

İspanya'da daha önce anayasanın 155. maddesine hiç başvurulmamıştı.

Katalonya Parlamentosu da bağımsız ilanını görüşecek

Öte yandan, ayrılıktan yana partiler dünden beri toplantı halindeki Katalonya Parlamentosu'na bağımsızlık ilanını içerek bir tasarı sundular.

Tasarıda İspanya ile iki tarafın da çıkarına bir işbirliği anlaşmasına varabilmek için iki bağımsız ve eşit devlet olarak görüşmeler yapılması öngörülüyor.

Katalonya Özerk Bölgesi hükümetinin lideri Carles Puigdemont parlamentoyu göreve çağırmış, nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda devreye girmesini istemişti.