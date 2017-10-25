Rajoy: Katalonya'nın daha fazla ekonomik zarara uğramamasını amaçlıyoruz

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından Katalonya'nın yönetimini Madrid'in eline verecek Anayasa'nın 155. maddesinin yürürlüğe girmesinin 'tek çare' olduğunu savundu.

Önlemlerin 'kısa' sürmesini umduğunu ifade eden Rajoy, bölgenin daha fazla ekonomik zarara uğramasına engel olmak istediklerini de söyledi.

Rajoy, İspanya parlamentosunda yaptığı açıklamada Anayasa'nın 155. maddesini uygulamanın 'bölgeye yasallığı geri getirmek için tek çare' olduğunu söyledi.

İspanya Başbakanı, Katalonya Devlet Başkanı Carles Puigdemont'un hükümetinin görevden alınması ve Katalonya parlamentosunun yetkilerini azaltacak önlemlerin 'kısa sürmesini umduğunu' da belirtti.

Rajoy bölgede 'kanun ve düzenin yeniden tesis edilmesinin ardından bir an önce bölgesel seçimlerin' yapılmasını da umduğunu belirtti.

İspanya Senatosu'nun önlemleri cuma günü onaylaması bekleniyor.

'155. MADDE EKONOMİK SONUÇLARLA MÜCADELE EDECEK'

155. maddenin amacının 'Katalonya'nın özerkliğini askıya alma amacı taşımadığını' savunan Rajoy, amaçlarını 'yasallığı tesis etmek, Katalonya'da bozulan sosyal uyumu canlandırmak ve Katalonya'nın kararlarının kışkırttığı ekonomik sonuçlarla mücadele etmek' olarak tanımladı.

İspanya hükümeti Katalonya'daki durumun belirsizliği nedeniyle 2018 yılı ekonomik büyüme tahminini yüzde 2.6'dan yüzde 2.3'e düşürmüştü.

İspanya'nın şirket kayıtlarına göre, merkezi Katalonya'da bulunan şirketlerden 1.000'den fazlası bağımsızlık girişiminin yarattığı çalkantılar üzerine bölgeden çıkmış durumda.

'AB VE EURO BÖLGESİNİN DIŞINDA KALIR'

Bu arada İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos da özerk Katalonya bölgesinin bağımsız olması halinde Avrupa Birliği (AB) ve euro bölgesinin dışında kalacağını ve bunun da Katalan ekonomisi için zararlı olacağını söyledi.

De Guindos parlamentoda yaptığı konuşmada "(Katalonya) bütün antlaşmaların dışında kalır, GSYH'sının yüzde 70'ine gümrük vergileri ve fiziki sınırlar uygulanır. Euro bölgesinden çıkacağı için bankalar Avrupa Merkez Bankası'nın korumasından mahrum kalır ve kendi para birimini kullanmaya mecbur olur, ki böyle bir para birimi çok düşük bir değerde olacaktır" dedi.

Bakan, böyle bir değer kaybının bölgenin ekonomik büyümesinde yüzde 25-30 arasında bir düşüşe, yüksek enflasyona ve işsizlik oranlarının ikiye katlanmasına yol açacağını belirtti.