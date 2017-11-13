Rajoy referandumdan sonra ilk kez Katalonya'da

İspanyol Başbakanı Rajoy, ülkede siyasi krize neden olan Katalonya'daki bağımsızlık referandumundan sonra ilk kez bölgeyi ziyaret etti.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ülkede siyasi krize neden olan Katalonya'daki bağımsızlık referandumundan bu yana ilk kez Barcelona'yı ziyaret etti.

21 Aralık'taki erken seçim öncesinde partisinin kampanyasına destek vermek için Barcelona'ya giden Rajoy, liderliğini yaptığı Halk Partisi'nin (PP) mensuplarına seslendiği konuşmasında, "İspanya ve Avrupa'nın gelişimine bu kadar katkıda bulunan duyarlı, pratik, girişimci ve dinamik Katalonya'yı kurtarmak zorundayız. Herkes için demokratik ve özgür bir Katalonya'yı geri kazanmak istiyoruz... Katalonya İspanya'dır, İspanya da Katalonya" dedi.

Katalonya Özerk Bölgesi'nde İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı sayılmasına rağmen 1 Ekim’de bağımsızlık referandumu yapılmıştı. Bu referandumun ardından Katalonya’nın tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi üzerine Madrid yönetimi, anayasanın 155'inci maddesini uygulayarak, Katalan yerel hükümetini feshedip bu bölgede 21 Aralık'ta erken seçimlere gidilmesi kararı almıştı.

Katalanların büyük bir kısmının bağımsızlığa karşı olduğunu düşünen Madrid hükümeti, 21 Aralık'ta "sessiz çoğunluğu" sandığa gitmeye çağırıyor.

Sekiz bakan tutuklu

Bağımsızlık referandumunu düzenleyen Katalan hükümetinin sekiz eski üyesi geçen hafta çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı. İspanya'da merkezi hükümetin görevden almasının ardından Belçika'ya giden Katalonya Özerk Bölge Başkanı Carles Puigdemont hakkında ise Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Puigdemont ve dört bakan, Belçika’da teslim olarak sorgu hakimine ifade verdikten sonra yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakılmıştı.

Diğer taraftan İspanya’da Katalanların bağımsızlık ilan etmesinden sorumlu tutulan siyasetçiler hakkındaki hukuki süreç de devam ediyor. Son olarak Katalonya Özerk Bölge Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell ve beş milletvekili İspanya Yüksek Mahkemesi'ne ifade verdi.

Forcadell ve Katalan milletvekilleri, "devlete isyan, isyana teşvik ve kamu malını kötüye kullanmakla” suçlanıyorlar.

Bunun yanı sıra Forcadell, Katalonya’nın bağımsızlığı için gösterilen çabalarda öncü bir rol oynamakla suçlanıyor. Katalan siyasetçinin, 27 Ekim'de Katalonya Özerk Bölge Parlamentosu’nu oturuma çağırarak bağımsızlık ilan edilmesini teşvik ettiği iddia ediliyor.

Tutuklu sekiz bakanın serbest bırakılmasını talep eden binlerce kişi Cumartesi günü Barcelona'da protesto düzenleyerek İspanyol hükümetini "işgalci güç" olarak tanımlamıştı.