Rakamlarla Güney Kıbrıs’taki çocuk trajedileri

Alithia gazetesi, manşetten aktardığı haberinde, Rum polisinden alınan verilere dayanarak, kız çocuklarının 16 yaşından itibaren uyuşturucu kullanmaya başladıklarını, 8 yaşındaki bir çocuğun annesi tarafından bıçaklandığını, yeni doğmuş bebeklerin terk edildiklerini ve bunun gibi daha birçok trajedi yaşandığını yazdı.
Gazete, 2012- 2016 yılları arasında 895 çocuğun aile içi şiddete maruz kaldığını ve bu rakamın çoğunluğunu, kız çocuklarının oluşturduğunu kaydetti.
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