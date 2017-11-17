Rakamlarla Güney Kıbrıs’taki çocuk trajedileri

Güney Kıbrıs’ta küçük yaşta çocukların maruz kaldığı şiddet olaylarının ve çocukların uyuşturucu kullanımlarının, sarsıcı boyutlarda olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, manşetten aktardığı haberinde, Rum polisinden alınan verilere dayanarak, kız çocuklarının 16 yaşından itibaren uyuşturucu kullanmaya başladıklarını, 8 yaşındaki bir çocuğun annesi tarafından bıçaklandığını, yeni doğmuş bebeklerin terk edildiklerini ve bunun gibi daha birçok trajedi yaşandığını yazdı.

Gazete, 2012- 2016 yılları arasında 895 çocuğun aile içi şiddete maruz kaldığını ve bu rakamın çoğunluğunu, kız çocuklarının oluşturduğunu kaydetti.