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Rakı sadece Türk anason tohumuyla üretilebilecek

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Rakı sadece Türk anason tohumuyla üretilebilecek
Türkiye’de alkollü içkilere ilişkin düzenlemede yapılan değişiklikle, rakıda bundan sonra sadece Türkiye’de yetişen anason tohumu kullanılabilecek, rakı etiketinde, şeker ve kaloriyle ilgili hiç bir beyan yer alamayacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Avrupa Birliği (AB) uyum çalışmaları kapsamında revize edilen tebliğde, ürün kategorisi 37’den 49’a yükseltildi. AB mevzuatında olmayan geleneksel meyve likörü ve geleneksel gül likörü kategorileri ise tebliğden çıkarıldı.

Düzenlemeye göre, üretiminde belirlenen oranlarda Türkiye’de üretilmiş meyve kullanılan, ürünün karakteristik tadı ve rengi tamamen kullanılan meyveden gelen ve yalnızca beyaz şeker kullanılarak üretilen meyve likörlerinde “geleneksel likör” ifadesi meyve adıyla birlikte kullanılabilecek.

Bunun yanı sıra ürün özellikleri, alkol ilavesi, aromalandırma ve renklendirme hususları da dikkate alınarak detaylandırıldı.
Tebliğle rakının tanımında düzeltmeler de yapıldı. Rakıda bundan sonra sadece Türkiye’de yetişen anason tohumu kullanılabilecek. Ayrıca, rakı etiketinde şeker ve kalori ile ilgili hiçbir beyan bulunmayacak.

Tarımsal etil alkoldeki metanol miktarı hektolitrede 50 gramdan 30 grama düşürüldü. Votkaya ise en fazla 10 gram metanol değeri getirildi.

Distile alkollü içkilere ait coğrafi işaretlerin yer aldığı liste AB mevzuatıyla birebir olacak şekilde genişletildi. Tarımsal etil alkol ham maddelerinin yer aldığı liste ise AB mevzuatında bulunmaması nedeniyle kaldırıldı.

Tebliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerine 31 Aralık 2017 tarihine kadar düzenlemedeki hükümlere uyma zorunluluğu getirildi.

Öte yandan, Bakanlığın “Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Analiz Metotları Tebliği” de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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