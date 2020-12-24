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Rakip partiye geçen karısına boşanma davası açtı: Yuvamı yıktılar

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Rakip partiye geçen karısına boşanma davası açtı: Yuvamı yıktılar
Rakip partiye geçen karısına boşanma davası açtı: Yuvamı yıktılar

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde, 10 yıllık evli çift, kadın, kocasının partisinin rakibi olan siyasi partiye geçince boşanmanın eşiğine geldi.

Başbakan Narendra Modi’nin Hindistan Halk Partisi’nin (BJP) milletvekillernden Saumitra Han, eyaletin yönetiminde hakim olan Trinamool Kongre Partisi’ne (TMC) geçen eşi Sucata Monda Han’a boşanma davası açtı. İki parti arasında, birkaç ay sonra yapılması planlanan eyalet meclisi seçimleri öncesinde kıran kırana rekabet yaşanıyor.

Basın toplantısı düzenleyerek BJP’den neden ayrıldığını anlatan Sucata Monda Han, saygı görmediğini, partinin TMC’nin yan kuruluşu haline geldiğini belirterek, “Öyleyse neden kalayım, TMC’nin A takımında olurum daha iyi” dedi.

‘Eşimi çaldılar’

Haberi duyan Saumitra Han birkaç saat sonra gözyaşları içinde basın toplantısı düzenleyerek eşiyle ilişkisinin sona erdiğini söyledi ve ondan bundan böyle soyadını kullanmamasını istedi. TMC yönetimini ‘yuvasını yıkmakla’ suçlayarak, “Eşimi çaldılar, aşkımı elimden aldılar. Benim en büyük zaafımdı” dedi.

Geçen yıl bir dava nedeniyle zor günler yaşadığında eşinin kendisine büyük destek verdiğini unutmadığını vurgulayan milletvekili şöyle devam etti: “Ama bizim hikayemiz sona erdi. Artık onunla bir ilgim kalmadı. Partide saygı görmediği de doğru değil. Modi onu kız kardeşi gibi görüyor.”

‘Eşimi, BJP kışkırtıyor’

Sucata Monda Han ise eşinin siyasetle onun ne yiyip ne içtiğiyle ilgilenmeyecek kadar meşgul olduğunu, o da gözyaşları içinde, “Basının karşısında boşanacağını açıklayacak hale nasıl geldi” diye sordu.

Eyalette ailelerde farklı partilere üye olan, destek veren kimsenin birbirine “Karınızdan, kocanızdan boşanın” demediğinin altını çizen Sucata Monda Han, BJP yönetiminin eşini kışkırtıp evliliğini mahvettiğini söyledi.

Parti değiştirmek Hindistan’da sık rastlanan bir durum. Saumitra Han, kariyerine Hindistan Ulusal Kongre Partisi’nde başladı. 2013’te TMC’ye Ocak 2019’da da BHP’ye geçti.

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