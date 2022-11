Rakipleri personel azaltırken TikTok işe alımlara devam ediyor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin birçoğu çalışanlarını çıkarıyor. Şimdiye kadar trendi bozan bir şirket TikTok. Çin'in sahip olduğu sosyal medya şirketi, Silikon Vadisi'ndeki küçülmenin ortasında, ABD de dahil olmak üzere dünya çapında yaklaşık 3 bin mühendis işe alma taahhüdünde bulundu.

TikTok, planlarına aşina olan kişilere göre Singapur'daki merkezinde ve Çin’de de işe alım gerçekleştiriyor. TikTok Çin'de kullanılamıyor ancak ana şirket ByteDance, Douyin adlı bir Çin alternatifi sunuyor. TikTok’un CEO’su Shou Zi Chew, bu hafta bazı rakiplerindeki büyük küçülmelerin ortasında, TikTok'un ölçülü bir hızda da olsa işe almaya devam ettiğini söyledi.

Bloomberg sponsorluğunda Singapur'da düzenlenen ekonomi forumunda konuşan Chew, “İşe alım konusunda her zaman temkinli olduk. Karşılaştığımız küresel zorluklara uygun olması gerektiğini düşündüğümüz hızda olmasına rağmen, hala işe alım yapıyoruz” dedi.

130 bin çalışanı var

ByteDance'in merkezi Pekin'de olsa da, TikTok'un resmi bir merkezi yok. Los Angeles, New York, Dublin, Londra ve Chew’un bulunduğu Singapur’da büyük ofisleri bulunuyor. ByteDance’in dünya çapında yaklaşık 130 bin çalışanı var. TikTok, ABD'de bu sayının yaklaşık dörtte biri olan 20 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Yakın kaynaklara göre TikTok halihazırda binden fazla mühendisin bulunduğu Kaliforniya, Mountain View’daki en büyük Amerikan mühendislik merkezini büyütmeyi planlıyor. The Information'un haberine göre TikTok işe alım uzmanları, yakın zamanda Meta Platforms Inc. ve Twitter Inc. dahil olmak üzere rakiplerinin işten çıkardığı kişilerle de iletişime geçti.

TikTok da rakiplerini sarsan ekonomik rüzgarlardan etkileniyor. Chew, yakın tarihli bir çevrimiçi toplantıda personele, bu yılki reklam geliri hedefini en az 12 milyar dolardan 10 milyar dolara düşürdüklerini söyledi. Planlara aşina olan kaynaklar, şirketin artık önceki yıllara kıyasla daha ılımlı bir hızda işe almayı hedeflediğini söyledi. Her şirkette olduğu gibi TikTok'un planları da ekonomik koşullara ve iş performansına bağlı olarak yeniden değişebilir.

Kabaca sadece beş yaşında olan TikTok, şu anda binlerce kişiyi işten çıkaran eski Amerikan teknoloji devlerinin çoğundan farklı bir büyüme yörüngesinde. Birçok ankete göre TikTok, özellikle Amerikalı gençler arasında popülerlik açısından Meta'nın sahibi olduğu Facebook ve Instagram'ı geride bıraktı. Ancak TikTok, 2021'de 118 milyar dolarlık satışa sahip olan Meta'nın gelirine henüz ulaşamadı.

Teknoloji devlerinin işten çıkarmaları

Daha köklü Silikon Vadisi rakipleri, büyük işten çıkarmalara girişti. Facebook'un sahibi Meta yaklaşık 11 bin çalışanını işten çıkarırken, Amazon’un 10 bin çalışanını işten çıkaracağı konuşuluyor. Twitter, Lyft Inc. ve diğer şirketler de işten çıkarmaları duyurdu.

Uygulamayı kullanan milyonlarca ABD’li hakkındaki bilgilere eriştiğine dair Washington’da inceleme baskıları artınca TikTok, 2020’de 10 bin ABD’liyi işe alacağını açıkladı. Yakın kaynaklara göre şirket, şimdilik hem kullanıcıların uygulamada gördüğü özellikleri iyileştirmek hem de TikTok'u çalıştıran algoritmayı ve diğer perde arkası altyapıyı iyileştirmek için mühendisleri işe almaya devam ediyor.

Videoları denetleyecek personel alacak

Ayrıca şirket, uygulamadan nasıl para kazanılacağı üzerinde çalışan e-ticaret ekibine yeni çalışanlar eklemeyi de planlıyor. Bunun yanında hem ABD'de hem de İrlanda'nın Dublin kentindeki bir içerik denetleme merkezinde yüklenen uygunsuz videoları inceleyecek kişileri de işe almak planları arasında.