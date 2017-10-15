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Rakka'da sivillerin tahliyesi için anlaşma

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Rakka'da sivillerin tahliyesi için anlaşma
ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin IŞİD'den almaya çalıştığı Rakka'da sivillerin ve yerel IŞİD'lilerin tahliyesine başlanacağı bildirildi. Ancak yabancı savaşçıların şehri terk etmelerine izin verilmedi.

ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'nin Rakka şehrinde yaşayan sivillerin otobüslerle bugün öğleden sonra şehirden ayrılacaklarını bildirdi.

IŞİD'e karşı oluşturulan koalisyondan cumartesi günü yapılan açıklamaya göre sivilleri ve yerel IŞİD'lileri taşıyacak otobüs konvoyu günün ilerleyen saatlerinde şehirden ayrılacak. Açıklamada tahliye edilenlerin nereye götürüleceklerine dair bir bilgi paylaşılmadı.

Rakka'daki IŞİD unsurları ile yerel yetkililer arasında anlaşmaya varıldığının ve ABD'nin anlaşmada bir etkisinin bulunmadığının altının çizildiği açıklamada, anlaşma Rakka'nın IŞİD'den temizlenmesi için olumlu bir adım olarak değerlendirildi.

Açıklamada, "Anlaşma masum hayatları kurtaracak ve Suriye Demokratik Güçler (SDG) ile koalisyonun IŞİD'i yenmeye odaklanmasına olanak sağlayacak" denildi.

SDG tarafından Rakka için oluşturulan sivil konseyden Ömer Alluş, uluslararası haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, bu anlaşmayı doğruladı. Ancak tahliye edilenlerin sayısı veya nereye götürülecekleri hakkında bilgi vermedi.

Yabancı savaşçılara izin yok
Koalisyon açıklamasında anlaşmanın yabancı IŞİD'lileri kapsamadığını belirtti.

Açıklamada ayrıca koalisyonun "(IŞİD'li) teröristlerin adalete teslim edilmeden Rakka'dan kaçmalarına izin veren herhangi bir düzenlemeye göz yummadıkları" belirtildi.

ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcülerinden Albay Ryan Dillon tarafından cumartesi sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise son 24 saat içerisinde 100 kadar yerel IŞİD'linin teslim olarak Rakka'dan "uzaklaştırıldığı", ancak yabancı IŞİD'lilerin Rakka'dan ayrılmasına izin verilmediği ifade edilmişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdulrahman 150 kadar yabancı savaşçının şehirde olduklarını, bir blok halinde şehirden ayrılmak istediklerini ve bu nedenle gelecekleri hakkında müzakerelerin sürdüğünü söylemişti. 

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Abdulrahman, yabancı IŞİD'lilerin şehirden ayrılması ile ilgili asıl engelin, 2015'te Paris'te 130 kişinin ölümüne neden olan saldırıların planlayıcısı olduğu düşünülen IŞİD üyesinin bu grubun içerisinde yer almasının oluşturduğunu söyledi. Abdulrahman, bu kişinin teslim olmak istemediğini aktardı.  

Haziran ayından bu yana ABD'nin desteğiyle IŞİD'in kalesi olarak görülen Rakka'yı geri almak için operasyon düzenleyen SDG'nin ana unsurlarından Kürt Halk Savunma Birlikleri (YPG) ise IŞİD ile herhangi bir anlaşma yapılmadığını açıklamıştı.

YPG'nin sözcülerinden Nuri Mahmut AFP'ye yaptığı açıklamada IŞİD'lilerin şehri terk etmesiyle ilgili herhangi bir müzakere veya anlaşmanın yapıldığı bilgisini reddetmişti.

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