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Ralli sırasında yoldan çıkan araç baba ve bebeğini yaraladı

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Güney Kıbrıs’ta “Platres” bölgesindeki dağlık alanda düzenlenen tırmanma rallisi sırasında yoldan çıkan bir araç, bir baba ve bebeğini yaraladı.
Ralli sırasında yoldan çıkan araç baba ve bebeğini yaraladı

Fileleftheros gazetesi, Limasol’a bağlı “Platres” köyünde dün gerçekleştirilen tırmanma rallisine katılan bir yarış aracının yoldan çıkarak seyirciler arasında bulunan bir baba ve 13 aylık bebeğinin yaralanmasına sebep olduğunu yazdı.

Haberde, aracın çarpması sonucunda yaralanan baba ve bebeğinin hastaneye kaldırıldığı, hem bebeğin, hem babanın vücutlarında kırıklar olmasına karşın hayati tehlikenin bulunmadığı ifade edildi.

Kaza sonrasında ise ralli sonlandırıldı.

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