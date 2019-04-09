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Ralli'de Alptürk-Yılmaz ikilisi zirvede

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2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası hafta sonu gerçekleşen Limasol Sigorta Lefkoşa Rallisi ile başladı. Oldukça zorlayıcı etapların geçildiği 2 günlük rallide, 18 ekip start alırken 14 ekip finişi görebildi.
Ralli'de Alptürk-Yılmaz ikilisi zirvede

2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası hafta sonu gerçekleşen Limasol Sigorta Lefkoşa Rallisi ile başladı. Oldukça zorlayıcı etapların geçildiği 2 günlük rallide, 18 ekip start alırken 14 ekip finişi görebildi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Spor Dairesi, Motul ve Capital Radio’nun desteğiyle gerçekleşen Şampiyonanın ilk yarışında seyircilere güzel dakikalar yaşatan Cevdet Alptürk ile Rauf Denktaş arasındaki mücadele nefes kesti. Cumartesi Cemsa, Pazar günü ise ikişer kez Görneç, Kalavaç ve Aktepe etaplarının geçilmesiyle Limasol Bankası önünde son bulan rallide kazanan Cevdet Alptürk -Özden Yılmaz ikilisi oldu. Rallide 7 özel etabın 5’inde en iyi dereceyi yapan Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi ise günü ikinci olarak tamamladı. Macila Ralli Takımı’ndan Fikri Macila – Doğa Koyuncu ise günü 3. olarak tamamladı. UTV CUP adı altında Sınıf R’de de büyük çekişme yaşanırken Sınıf R’de günün kazananı Edim Macila – Eser Harper ikilisi oldu. İkincilik İrfan Göçen – Mehmet Çağla’nın olurken, üçüncü ise genç pilotlar Ahmet Kofalı – Buğur Kambillili oldu. Cahit Yetkili-Harun Çakır, İbrahim Yolcu Argün-Niyazi Yorgancıoğlu, Celal Bozbeyli-Taykun Erdal ve Necati Güney – Yunus Özyay ikilisi ise yarışı tamamlayamadı.

Limasol Sigorta Lefkoşa Rallisi’nde Sınıf 1’de Sadık Bilgimer-Mustafa Kandır, Sınıf 2’de Cevdet Alptürk – Özden Yılmaz, Sınıf 4’de Özhan Karaduman – Serdar Kumru, Sınıf R’de Edim Macila – Eser Harper, Sınıf N’de Nethouse Ralli Takımından Murat Aşık – Ali Kiremitçioğlu, gençlerde ise Cevdet Alptürk, Sınıf T1’de Ozan Birşen-Ömer İlhan Sayar yarışı birinci olarak tamamladı.

Yarışın Kahramanı ise Vural Vurur seçildi . Ralli Şampiyonası 18-19 Mayıs’ta gerçekleşecek.

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