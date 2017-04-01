Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği, KKTC 2017 Şeker Sigorta Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı, bugün verilen start ile başladı. Geçilen iki etap sonunda günü lider tamamlayan ekip Ömer Yıldız-Hasan Uzun ikilisi oldu
Rallide ilk gün tamamlandı
KKTOK’nin organize ettiği 2017 KKTC Şeker Sigorta Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı, “Mustafa Cabacaba Anı Rallisi” dün, Lefkoşa Türk Belediyesi önünde; LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ve merhum Mustafa Cabacaba’nın eşi Perihan Cabacaba’nın verdiği start ile başladı. 12 ekibin start aldığı rallide ekipler iki kez art arda Dumlupınar etabını geçip ilk günü tamamladılar.
Yaklaşık 4 kilometrelik Dumlupınar etabının ilk geçilişinde, 2 dakika 32.5 saniye elde eden Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi liderliği alırken, etabın ikinci geçilişinde dereceyi 2 dakika 29.7 saniyeye indiren Ömer Yıldız-Hasan Uzun ikilisi günün lideri oldu. İkinci Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi olurken onları Deniz Denner-Ömer Topcu ikilisi takip etti.
Toplamı 54 kilometre ve 8 etap olan rallide ekipler bugün; 09.45’de Hamitköy 1 Etabı’nı, 10.30’da Kanlıköy 1 Etabı’nı, 12.15’de Hamitköy 2 Etabı’nı ve 13.00’de Kanlıköy 2 Etabı’nı geçecekler. Rallinin son etabı ise iki kez art arda geçilecek olan Balıkesir etabı olacak. Balıkesir etabı 15.05 ve 15.35’de geçilecek. Ralli, 17.00’de son bulacak ve Lefkoşa Türk Belediyesi önünde ödül töreni yapılacak.
İlk gün dereceler;
Kapı
Takım
Pilot
Co-Pilot
Araç
Sınıf
Derece
1
2
YILDIZ Rally Team
Ömer Yıldız
Hasan Uzun
Mitsubishi Lancer Evo 6
1
05:04.5
2
1
MRB Racing Team
Rauf Denktaş
Derviş Savarona
Ford Fiesta S2000
2
05:05.9
3
8
DENNER Rally Team
Deniz Denner
Ömer Topçu
Mitsubishi Lancer Evo 10
N
05:06.5
4
4
KLAS Rally Team
Fikri Macila
Mehmet Mişon
Hyundai Accent WRC
1
05:08.6
5
3
MRB Racing Team
Mehmet Yücel
Akan Keskiner
Ford Fiesta S2000
2
05:20.4
6
7
NETHOUSE Rally Team
Mehmet Kamiloğlu
Rasım Çetinkaya
Mitsubishi Lancer Evo 10
N
05:23.8
7
6
Bora Manyera
Cem Çerkez
Ford Fiesta R5
2
05:24.3
8
14
Deniz Fahri
Barış Kalfaoğlu
Ford Fiesta R2
4
05:30.2
9
10
YILDIZ Rally Team
Mehmet Karaoğlan
Mehmet Coşar
Mitsubishi Lancer Evo 6
1
05:41.8
10
12
İbrahim Yolcu Argün
Enver Alibaba
Suzuki Swift
4
05:51.6
11
9
NETHOUSE Rally Team
Murat Aşık
Emre Batunlu
Mitsubishi Lancer Evo 10
N
05:57.2
12
11
Özgür Turan
Musatafa Zaim
Fiat Palio
4
06:49.4
13
5
Ertuğ Kutay
Ahmet Buzlukçuoğlu
Mitsubishi Lancer Evo 6
1
Start Almadı
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