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Rallide ilk gün tamamlandı

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Rallide ilk gün tamamlandı
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği, KKTC 2017 Şeker Sigorta Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı, bugün verilen start ile başladı. Geçilen iki etap sonunda günü lider tamamlayan ekip Ömer Yıldız-Hasan Uzun ikilisi oldu.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği, KKTC 2017 Şeker Sigorta Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı, bugün verilen start ile başladı. Geçilen iki etap sonunda günü lider tamamlayan ekip Ömer Yıldız-Hasan Uzun ikilisi oldu

Rallide ilk gün tamamlandı

KKTOK’nin organize ettiği 2017 KKTC Şeker Sigorta Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı, “Mustafa Cabacaba Anı Rallisi” dün, Lefkoşa Türk Belediyesi önünde; LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ve merhum Mustafa Cabacaba’nın eşi Perihan Cabacaba’nın verdiği start ile başladı. 12 ekibin start aldığı rallide ekipler iki kez art arda Dumlupınar etabını geçip ilk günü tamamladılar.

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Yaklaşık 4 kilometrelik Dumlupınar etabının ilk geçilişinde, 2 dakika 32.5 saniye elde eden Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi liderliği alırken, etabın ikinci geçilişinde dereceyi 2 dakika 29.7 saniyeye indiren Ömer Yıldız-Hasan Uzun ikilisi günün lideri oldu. İkinci Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi olurken onları Deniz Denner-Ömer Topcu ikilisi takip etti.

 

Toplamı 54 kilometre ve 8 etap olan rallide ekipler bugün; 09.45’de Hamitköy 1 Etabı’nı, 10.30’da Kanlıköy 1 Etabı’nı, 12.15’de Hamitköy 2 Etabı’nı ve 13.00’de Kanlıköy 2 Etabı’nı geçecekler.  Rallinin son etabı ise iki kez art arda geçilecek olan Balıkesir etabı olacak. Balıkesir etabı 15.05 ve 15.35’de geçilecek. Ralli, 17.00’de son bulacak ve Lefkoşa Türk Belediyesi önünde ödül töreni yapılacak.

 

İlk gün dereceler;

 

Kapı

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Derece

1

2

YILDIZ Rally Team

Ömer Yıldız

Hasan Uzun

Mitsubishi Lancer Evo 6

1

05:04.5

2

1

MRB Racing Team

Rauf Denktaş

Derviş Savarona

Ford Fiesta S2000

2

05:05.9

3

8

DENNER Rally Team

Deniz Denner

Ömer Topçu

Mitsubishi Lancer Evo 10

N

05:06.5

4

4

KLAS Rally Team

Fikri Macila

Mehmet Mişon

Hyundai Accent WRC

1

05:08.6

5

3

MRB Racing Team

Mehmet Yücel

Akan Keskiner

Ford Fiesta S2000

2

05:20.4

6

7

NETHOUSE Rally Team

Mehmet Kamiloğlu

Rasım Çetinkaya

Mitsubishi Lancer Evo 10

N

05:23.8

7

6

 

Bora Manyera

Cem Çerkez

Ford Fiesta R5

2

05:24.3

8

14

 

Deniz Fahri

Barış Kalfaoğlu

Ford Fiesta R2

4

05:30.2

9

10

YILDIZ Rally Team

Mehmet Karaoğlan

Mehmet Coşar

Mitsubishi Lancer Evo 6

1

05:41.8

10

12

 

İbrahim Yolcu Argün

Enver Alibaba

Suzuki Swift

4

05:51.6

11

9

NETHOUSE Rally Team

Murat Aşık

Emre Batunlu

Mitsubishi Lancer Evo 10

N

05:57.2

12

11

 

Özgür Turan

Musatafa Zaim

Fiat Palio

4

06:49.4

13

5

 

Ertuğ Kutay

Ahmet Buzlukçuoğlu

Mitsubishi Lancer Evo 6

1

Start Almadı

 

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