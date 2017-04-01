Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği, KKTC 2017 Şeker Sigorta Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı, bugün verilen start ile başladı. Geçilen iki etap sonunda günü lider tamamlayan ekip Ömer Yıldız-Hasan Uzun ikilisi oldu.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği, KKTC 2017 Şeker Sigorta Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı, bugün verilen start ile başladı. Geçilen iki etap sonunda günü lider tamamlayan ekip Ömer Yıldız-Hasan Uzun ikilisi oldu

Rallide ilk gün tamamlandı

KKTOK’nin organize ettiği 2017 KKTC Şeker Sigorta Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı, “Mustafa Cabacaba Anı Rallisi” dün, Lefkoşa Türk Belediyesi önünde; LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ve merhum Mustafa Cabacaba’nın eşi Perihan Cabacaba’nın verdiği start ile başladı. 12 ekibin start aldığı rallide ekipler iki kez art arda Dumlupınar etabını geçip ilk günü tamamladılar.

Yaklaşık 4 kilometrelik Dumlupınar etabının ilk geçilişinde, 2 dakika 32.5 saniye elde eden Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi liderliği alırken, etabın ikinci geçilişinde dereceyi 2 dakika 29.7 saniyeye indiren Ömer Yıldız-Hasan Uzun ikilisi günün lideri oldu. İkinci Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi olurken onları Deniz Denner-Ömer Topcu ikilisi takip etti.

Toplamı 54 kilometre ve 8 etap olan rallide ekipler bugün; 09.45’de Hamitköy 1 Etabı’nı, 10.30’da Kanlıköy 1 Etabı’nı, 12.15’de Hamitköy 2 Etabı’nı ve 13.00’de Kanlıköy 2 Etabı’nı geçecekler. Rallinin son etabı ise iki kez art arda geçilecek olan Balıkesir etabı olacak. Balıkesir etabı 15.05 ve 15.35’de geçilecek. Ralli, 17.00’de son bulacak ve Lefkoşa Türk Belediyesi önünde ödül töreni yapılacak.

İlk gün dereceler;