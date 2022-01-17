Arnavutluk Başbakanı Rama: Erdoğan, Dediklerini Yapan Ve Yaptığını Söyleyen Bir Kişidir

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye-Arnavutluk Deprem Konutları anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, bugünü olağanüstü özel bir gün olarak nitelendirdi.

Herkesin Arnavutluk'un büyük dostu Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemek istediğini, bu nedenle konuşmasını kısa tutacağını dile getiren Rama, Erdoğan ile başbakanlık görevindeyken yaptığı görüşmelere ilişkin anısını paylaştı.

Rama, "(O esnada) Ben henüz Arnavutluk Başbakanı değildim. Bana şunu dedi: 'Arnavutluk ve Kosova benim kalbimdedir. Arnavutlar, Türk halkının kalbindedir. İsterim ki sen kardeşim olasın. Ben de ülkenin başbakanı olarak halkının saygısını kazandığında sana kardeşim diyeceğim.' Ardından gerçekleşen gelişmeleri çok iyi biliyorsunuz. Kendimi Erdoğan'ın dostu addetmekten büyük onur duyuyorum." diye konuştu.

Yıllarca görevi nedeniyle birçok devlet başkanı ile bir araya geldiğini belirten Rama, kendisine sıkça Erdoğan ile yakın dostluğunun sorulduğunu belirterek "Cevabım çok basit: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişi.' İnanın ki günümüz dünyasında ve diplomasisinde, (Dışişleri Bakanı) Mevlüt (Çavuşoğlu) çok iyi bilir, 'evet'i evet olan ve 'hayır'ı hayır olan insanları bulmak kolay değildir." ifadesini kullandı.

"Aramızda her zaman özel bir yere sahip olacaksın"

Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla da aralık sonunda Arnavutluk meclisinden bir heyetle Ankara'da temaslarda bulunduklarını ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Nikolla, "Sadece depremde değil, salgın boyunca da kötü günlerde bizimle olduğunuz için ayrıca yüzerce Kurbinli ailenin iki halk arasındaki ilişkilerde olduğu gibi güzel, güçlü, sıcak evlerine girmek üzere oldukları bugün de burada bizimle bulunduğunuz için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kurbin Belediye Başkan Majlinda Cara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamanın kendisi ve Kurbin sakinleri için bir gurur ve ayrıcalık olduğunu söyledi.

Türk halkına, Erdoğan'a ve diğer yetkililere teşekkür eden Cara, "Umudu ve gülümsemesi geri gelen tüm aileler adına çok mutluyum." dedi.

Cara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Aramızda her zaman özel bir yere sahip olacaksınız." ifadesini kullandı.

522 konut inşa edildi

Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı.

Yaklaşık 17 bin kişinin evlerini terk etmesine neden olan depremden 202 bin 291 kişi etkilenmişti.

Erdoğan, depremin hemen ardından depremzedeler için konutların inşası için talimat vermiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında afet sonrası konut yapım alanında iş birliği protokolü imzalanmıştı.

TOKİ tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında 522 konut, ticari ünite ve otopark inşa edildi. Konutların temel atma töreni Aralık 2020'de düzenlenmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene video konferansla bağlanmıştı.