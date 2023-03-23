Ramazan Ayı boyunca Lefkoşa, Gazimağusa, İskele, Girne, Güzelyurt ve Lefke’de iftar yemekleri düzenlenecek

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından Ramazan Ayı Boyunca İftar yemekleri düzenlenecek.
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin koordinasyonunda, KEİ Ofisi’nin finansmanı ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı iş birliğiyle Ramazan ayı boyunca Lefkoşa, Gazimağusa, İskele, Girne, Güzelyurt ve Lefke’ye bağlı 17 sabit noktada günde 6150 kişilik iftar yemeği ikram edilecek.
Ramazan Sofrası Noktaları şöyle:
Lefkoşa: Gönyeli Yalçın Park, Hamitköy Cami Avlusu, Lefkoşa Sanayi Cami, Hz. Ebubekir Cami, Hala Sultan Cami
Gazimağusa: Maraş Ulu Cami, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yeniboğaziçi Cami
İskele: İskele Cami
Girne: Nurettin Ersin Paşa Cami, Barış Parkı, Karaoğlanoğlu Cami, Esentepe Cami
Güzelyurt: Güzelyurt Fatih Cami, Bostancı Cami
Lefke: Lefke Avrupa Üniversitesi, Gemikonağı Cami
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