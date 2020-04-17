Ramazan Ayı Korona Virüsü Salgını Gölgesinde Geçecek

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, koronavirüsü salgınının Ramazan ayından önce sona ermesini umuyordu. Ancak salgının henüz kontrol altına alınamamış olması sebebiyle Müslümanlar bu yıl teravih namazları ve iftar yemekleri gibi Ramazan geleneklerini kendi evlerinde yerine getirmek zorunda kalacak.

Salgın nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kuralları ve sokağa çıkma yasakları, Cuma namazlarının camilerde toplu şekilde kılınması başta olmak üzere, İslami geleneklerin ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelliyor. Müslümanların çoğu bu nedenle beş vakit namazı evlerinde kılıyor. Bu Ramazan ayında iftar için sanal ortamda bir araya gelmeyi planlayanlar da var.

Malezya, Brunei ve Singapur, halkın büyük rağbet gösterdiği Ramazan pazarlarının bu yıl açılmasına izin vermeyecek. Malezya'da satıcılar bu nedenle Ramazan boyunca yerel yönetimlerce erişime açılan mobil uygulamalar üzerinden ve dijital platformlardan satış yapacak.

Korona salgınından en çok etkilenen ülkelerden İran'da da dini lider Ayetullah Ali Hamaney, Ramazan ayı boyunca toplu ibadete izin verilmeyeceğine işareti etti.

Kudüs'teki Mescid'i Aksa da Ramazan ayı boyunca kapalı kalacak.

Mısır'daysa din işlerinden sorumlu bakanlık, camilerde verilen iftar yemekleri dahil Ramazan boyunca düzenlenmesi planlanan toplu etkinlikleri iptal etti. Camilerin ibadete kapalı olduğu Mısır'da gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.