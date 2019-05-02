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Ramazan Ayı ne zaman başlıyor?

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Ramazan Ayı ne zaman başlıyor?
Ramazan Ayı ne zaman başlıyor?

Ramazan Ayı pazartesi başlıyor... Bu yılki fitre bedeli 30 tl olarak açıklandı

Konuyla ilgili Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa-Haspolat Bölgesinde Hala Sultan Camisi’nde 2019 yılı Ramazan ayı bilgilendirme toplantısında konuşan Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Ramazan'ın hoşgörü, sevgi, saygı, barış, kardeşlik gibi her türlü güzelliği içerisinde barındırdığına işaret etti. 

Din İşleri Başkanlığı ve Din Hizmetleri Müşavirliğinin ortak düzenlediği dünkü toplantıya, Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken, Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, Din Görevlileri Birliği Başkanı Gökan İnik, Din İşleri Başkan Yardımcıları Fahrettin Öğdü, Mustafa Küçük ve ülke genelinde görev yapan din görevlileri katıldı. 

Büyükkonuk Camii Din Görevlisi Mustafa Bağcı’nın okuduğu Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda Din İşleri Başkanı Atalay, Din Hizmetleri Müşaviri Eken, Din Görevlileri Sendikası Başkanı Çakır ve Din Görevlileri Birliği Başkanı İnik birer konuşma yaptı.

ATALAY

Konuşmasında “Bütün camilerimizde Ramazan Ayı boyunca kılınacak Teravih Namazlarını geleneksel haliyle 20 rekât olarak kıldırınız” diyen Atalay, ezan sesinin de ihtiyaca göre ayarlanmasını tavsiye etti. 
Atalay şöyle devam etti:

“Ezanın ulaşmadığı yerlerdeki insanlarımız için mutlaka minare ışıklarını akşam ezanıyla açıp, sabah ezanıyla kapatınız.  Özellikle cami içerisinde kadınlarımızın rahat ibadet etmelerini sağlayacak tedbirleri alınız. Bütün görevlilerimiz, kadın görevlilerimizin çalışmalarına destek olmalıdır. Elektrik israfından mümkün olduğunca kaçınacak tedbirleri alınız. Camilerimizde, özellikle mihrap bölümünde cemaatin dikkatini dağıtacak materyal bulundurmayınız. Camilere çeşitli kesimler tarafından, farklı konularda ilanlar asılması izne tabidir. Bunlara dikkat ediniz.  

Başkalarına tavsiye ettiğimiz merhamet, sevgi, yardımlaşma, güzel ahlak gibi erdemleri en başta kendi hayatımızda uygulayalım.  Sadece camiye gelenlerle değil, kim olduğuna bakmaksızın komşularınızla irtibata geçin, mahallenizde dolaşın, insanlarla güzel ilişki kurun.  Bizim desteğimize ihtiyaç duyduğunuz konularda hiç çekinmeden talebinizi iletin, paylaşmak istediğiniz düşüncelerinizi rahatça bizlerle paylaşın. Ramazan ayınız, Kuran ayınız mübarek olsun.”

EKEN

Din Hizmetleri Müşaviri  Eken de, 5 Mayıs Pazar akşamı ilk Teravih Namazı kılınarak, 6 Mayıs Pazartesi günü ilk orucun tutulacağını anımsatarak, “Bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin din işlerini yürüten aile olarak en fazla mesai yaptığımız, çalışmalarımıza yoğunluk verdiğimiz bir aya giriyoruz. Halkımızın, vatandaşlarımızın ve insanımızın huzurlu, güzel bir manevi iklimi idrak etmesi için elimizden gelen gayreti göstermek durumundayız” dedi.
Eken  sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu noktada hepimizden, hepinizden bu yönde çalışmalar bekleniyor. İnsanımız bizden bu yönde çalışmalar bekliyor, bağlı olduğumuz kurumlar bizden bu yönde çalışmalar bekliyor, onunda ötesinde Yüce Mevla bizden bu yönde çalışmalar bekliyor.  

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı için her yıl bir tema belirliyor. Bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazanın temasını ‘Ramazan ve İnfak’ olarak belirlemiştir. Farklı ülkelerde farklı bölgelerde yerel dini otoriteler ihtiyaca göre farklı temalar belirlenmişse o tema doğrultusunda inşallah ramazan-ı şerif idrak edilmeye çalışılacaktır”

Eken, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın selamını ileterek sürdürdüğü konuşmasını, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Ramazan ayına yönelik talimat ve tavsiyelerini okuyarak tamamladı.
Toplantıda konuşan diğer konuşmacılar Din Gör-Sen Başkanı Süleyman Çakır ve Din Gör-Der Başkanı Gökan İnik de, din görevlilerinin Ramazan ayını kutlayarak hayırlara vesile olmasını diledi.

Geçitköy din görevlisi Orhan Toprak’ın asr suresini okumasının ardından sona eren toplantı çıkışında, Din Görevlileri Birliğince Ramazan hediyesi olarak birer kilo hurma dağıtıldı. 

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