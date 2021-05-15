  • BIST 1.441
  • Altın 501,444
  • Dolar 8,3566
  • Euro 10,1202
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

Ramazan Ayı Sonrası Beslenme Önerileri

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Gültaç Dayı, yeme alışkanlıklarının değiştiği Ramazan sonrasında, normale dönüş sürecinin kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yapıyor
Ramazan Ayı Sonrası Beslenme Önerileri

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Gültaç Dayı, yeme alışkanlıklarının değiştiği Ramazan sonrasında, normale dönüş sürecinin kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yapıyor. Gültaç Dayı, bu süreçte yaşanan hazımsızlık ve mide problemlerini önlemenin yollarını, tatlı tüketirken dikkat edilebilecek hususları, ana öğünlerde porsiyon kontrolü yöntemlerini ve artırılan su tüketimi ile hareket miktarının metabolizma üzerindeki etkilerini anlattı.

Ramazan sonrası fazla yemek yeme, hazımsızlık ve mide problemlerine yol açıyor

Sağlığın korunması ve iyileştirilmesinde yeterli ve dengeli beslenme, hayatımızın her döneminde en önemli faktörlerden biridir. Ancak, Ramazan ayı boyunca oruç tutan kişiler, günlük öğün sayısını azaltmaları ve beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler nedeniyle, bayramda normal yeme düzenine geçtiklerinde psikolojik olarak daha fazla yemek yeme eğilimine girer. Kimi kişiler hala kendilerini oruç tutuyor zannederken, kimi kişiler ise “oruç bitti şimdi yeme zamanı” diyerek aşırı miktarda besin tüketir. Ramazan ayı sonrası aşırı yemek yeme ile bazı problemler kaçınılmaz olur. Bunların en önemlisi hazımsızlık ve mide problemleridir.

Hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlıları tercih edin

Özellikle bayram süresince ve sonrasında, çevrenin ısrarcı tutumlarından ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınmalıdır. Eğer tatlı tüketmek çok isteniyorsa hamurlu, şerbetli tatlılar yerine, sütlü veya meyveli tatlılar tercih edilmelidir. Günde en az 2 porsiyon meyve tüketilmelidir. Meyveler vücudunuza karbonhidratı yeterli oranda almanızı sağlayacağından, tatlı isteğinizde de azalma olacaktır.

Güne kahvaltı ile başlayın

Yeterli enerji ile güne başlarsanız, gününüz daha güzel seçimlerle geçer. Kahvaltı sofranızdan esmer ekmek ve bol çiğ sebzeyi eksik etmeyin. Bayram sofraları içinse yüksek hacimli, düşük kalorili besinler seçin. Sebze, meyve gibi yüksek su, lif, düşük yağ ve kalori içeriği olan yiyecekler, ana yemeğin yanında servis edilecek sağlıklı aperatiflerdir. Et tüketiminin arttığı bayramlarda, öğünlerin kalori değerini düşürmek, sindirime yardımcı olmak ve sağlık sorunları ile tadınızı kaçırmamak için mutlaka porsiyon kontrolüne dikkat etmeli, yağsız etleri ızgara, haşlama veya fırında pişirerek pilav, makarna, ekmek eşliğinde yemekten çok, sebze veya salatalarla tüketmelisiniz. Porsiyon kontrolünde en kolay yöntem kendi avuç içiniz kadar hesap etmektir. Yine hayali olarak bir tabağı dörde bölerseniz yarısını sebzeler, çeyreğini et, diğer çeyreğini de yoğurt ile doldurmak da kolay porsiyonlama yöntemidir.

Besinleri iyi çiğneyin

Besinleri iyi çiğneyerek küçük lokmalar halinde getirmeliyiz. Bu sayede yediklerimiz daha kolay sindirilecek ve kullanılacaktır. Sindirim şikayetleri yaşamayacak, şişkinlik, hazımsızlığın önüne geçmiş olacaksınız.

En az 2 litre su tüketin

Bayram boyunca, çay, kahve, meşrubat tüketiminin artması ile su içmek ikinci plana atılıyor. Oysaki düzenli bir sindirim sistemi ve metabolizmayı canlandırmak için yapmanız gereken en önemli beslenme kuralı, günde 8-10 bardak su içmektir. Özellikle yaşlılar ve tansiyon hastalarının gün boyu kahve ve çay tüketimlerine dikkat etmeleri, bitki çaylarını tercih etmeleri, günde 2 fincandan fazla kahve tüketmekten kaçınmalarını öneriyoruz.

diyetisyen-gultac-dayi.png

Hareketinizi artırın

İşlerinizin yoğunluğundan, zamansızlıktan şikayetçiyseniz işte size altın fırsat! Bayram tatilinde yürüyüş yapın. Gün içinde yapacağınız 30-45 dakikalık tempolu yürüyüşler hem Ramazan ayında yavaşlayan metabolizmayı hızlandıracak, hem de bayramda yediklerinizi sindirmenize yardımcı olacaktır.

İpucu

•          10 adet yaprak sarma yerseniz beslenmenizden 2 dilim ekmek azaltın.

•          1 dilim börek için beslenmenizden 2 dilim ekmek + 1 dilim peynir azaltın.

•          1 dilim baklavanın; 1 öğün kadar kalori içerebileceğini unutmayın.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı 2021 Sertifika Programları Yakın Doğu Üniversitesi’nde Başlıyor06 Mayıs 2021 Perşembe 14:13
  • Görülme Sıklığı Her Geçen Gün Artan Astım, Doğru Takip ve Tedavi ile Kontrol Altına Alınabilir05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:16
  • Komplo Teorileri, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Akademik Bir Bakışla Ele Alındı04 Mayıs 2021 Salı 21:21
  • “Natural Product Communications” son sayısını YDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başer’in 70'inci yaş gününe ithaf etti03 Mayıs 2021 Pazartesi 11:15
  • The Times Higher Education Impact Rankings YDÜ'den büyük başarı02 Mayıs 2021 Pazar 13:55
  • Fazla Tuz Böbreklere Zarar Veriyor01 Mayıs 2021 Cumartesi 11:20
  • Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC'nin Yerli Otomobili “GÜNSEL”i Test Etti.30 Nisan 2021 Cuma 14:45
  • YDÜ “2021 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda “Eğitim Kalitesi” kategorisinde dünya genelinde 30’uncu sırada!29 Nisan 2021 Perşembe 15:26
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, 23 Nisan’ı Coşkuyla Kutladı28 Nisan 2021 Çarşamba 14:30
  • Çizgi Filmlerin Gözünden Down Sendromlu Çocuklar27 Nisan 2021 Salı 13:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti