Ramazan Bayramı bugün sona eriyor

Şeker Bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı’nın bugün son günü…

Dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu; sevgi, saygı, hoşgörü, kardeşlik gibi manevi duyguların yoğunlukla yaşandığı bayramda vatandaşlar bugün de aile, eş dost- ziyaretlerini sürdürüyor.

Pandeminin yoğunluğunun azalması nedeniyle bayram yeri de açık.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da vefat eden yakınlar unutulmadı.

Vatandaşlar vefat eden sevdiklerini kabirlerinde ziyaret ediyor.

3 günlük Ramazan Bayramı tatili bugün sona erecek.

Çalışanlar yarın işbaşı, öğrencilerse ders başı yapacak.