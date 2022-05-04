Ramazan Bayramı bugün sona eriyor

Şeker Bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı’nın bugün son günü…
Dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu; sevgi, saygı, hoşgörü, kardeşlik gibi manevi duyguların yoğunlukla yaşandığı bayramda vatandaşlar bugün de aile, eş dost- ziyaretlerini sürdürüyor.
Pandeminin yoğunluğunun azalması nedeniyle bayram yeri de açık.
Her bayram olduğu gibi bu bayramda da vefat eden yakınlar unutulmadı.
Vatandaşlar vefat eden sevdiklerini kabirlerinde ziyaret ediyor.
3 günlük Ramazan Bayramı tatili bugün sona erecek.
Çalışanlar yarın işbaşı, öğrencilerse ders başı yapacak.
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