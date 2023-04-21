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Ramazan Bayramı kutlanıyor

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Ramazan Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar bayram namazında camilere akın etti, birbirleriyle bayramlaştı.
Ramazan Bayramı kutlanıyor

Müslümanların bayramlarından bir tanesi olan Ramazan Bayramı bugün başladı. 

Başkent Lefkoşa'da bayram namazı için Müslümanlar sabahın erken saatlerinde kentteki camileri doldurdu.

Başkentteki Ebu Bekir Es Sıddık Camisi'ne giden Kıbrıslılar, bayram namazını cemaatle kıldıktan sonra toplu dua etti.

TATAR İLE TÖRE BAYRAM NAMAZINI LEFKOŞA'DA KILDI

Bayram namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ana vatan Türkiye'deki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bayramın hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum." dedi.

Bayram namazını Ebu Bekir Es Sıddık Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ana vatan Türkiye'deki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bayramın hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum." dedi.

Tatar, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin yürekleri parçaladığını, bu nedenle bu bayramın buruk geçtiğini ifade ederek, depremde yaşamlarını yitiren KKTC'li öğrenciler ile Türkiye'deki on binlerce kişinin acısı içinde olduklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de namazı aynı camide kıldı. Namazdan sonra açıklamalarda bulunan Töre, tüm Türk ve İslam aleminin bayramını tebrik ederek, bayramın hayırlara vesile olmasını diledi.

EMNİYET TEDBİRLERİ ALINDI

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), halkın Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alındığını belirtti.

Emniyet Kemeri Yasası gereğince hatırlatmalarda bulunularak, trafikte tedbirli olunması rica edildi.

CEZAEVİNDE AÇIK GÖRÜŞ YAPILACAK

Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre, mahkumlar aileleriyle sabah 09.00-12.00 ve 13.00-16.00 olmak üzere iki periyot halinde açık görüş yapabilecek.

4 gün olarak düzenlenen açık görüş kapsamında, mahkumlar 24 Nisan Pazartesi günü de aileleriyle görüşebilecek.

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