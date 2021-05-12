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Ramazan Bayramı, yarın başlıyor

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İslam dininin kutsal kitabı Kuran’ı Kerim’in indirildiği ay olarak kabul edilen Ramazan ayında tutulan orucun ardından kutlanan üç günlük Ramazan Bayramı, yarın başlıyor.
Ramazan Bayramı, yarın başlıyor

İslam dininin kutsal kitabı Kuran’ı Kerim’in indirildiği ay olarak kabul edilen Ramazan ayında tutulan orucun ardından kutlanan üç günlük Ramazan Bayramı, yarın başlıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı bu yıl çekirdek aile ile kutlanabilecek.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı son kararlara göre; Ramazan Bayramı dolayısı ile kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı v.b. etkinliklerin yapılmaması uygun görüldü.

Ramazan Bayramı dolayısı ile bir defaya mahsus 3 gecelik kapalı otel turizmi için bugün 6 uçuş, yarın ise 4 uçuş charter sefer düzenlenmesi uygun görüldü.  

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