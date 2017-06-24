Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenmenin püf noktaları...

Ramazanda günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzenindeki değişiklikler, bayramda daha fazla yemek yeme eğilimine dönüşür… Bu durum özellikle kalp, tansiyon ve böbrek hastalarını olumsuz etkiler…

YEMEĞE YÜKLENMEYİN

Ramazan Bayramı'nda genellikle şeker ağırlıklı öğünler hazırlanıyor. Bayramlarda öne çıkan sağlık sorunları arasında; aşırı tüketime bağlı olarak meydana gelen göğüs ağrıları, tansiyon yükselmeleri, kan şekerinde ani yükselme ve düşüşler bulunuyor. Bu süreçte şeker hastaları diyetlerine daha fazla özen gösterilmeli ve kalp sağlığı açısından, tatlı, çikolata ve şeker gibi yüksek kalorili yiyeceklerin tüketiminde aşırıya kaçılmamalıdır.

TUZ VE ŞEKERDE ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAYIN

Bayramda yemek yaparken aşırı derecede şeker ve tuz kullanmamaya özen göstermelisiniz. Aksi takdirde, başta kalp sorunları olmak üzere sağlıkla ilgili çeşitli problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle bayram boyunca ikramların tüketiminde dikkatli olun.

AŞIRI ÇAY VE KAHVE TÜKETMEYİN

Bayramda aşırı tüketilen çay ve kahve kalple ilgili problemlere yol açıyor. Fazla çay kahve tüketimi; çarpıntı ve tansiyon bozukluklarına neden olduğu için özellikle kalp hastalarının aşırı miktarda tüketimden kaçınması gerekiyor.

SU İÇMEYİ UNUTMAYIN

Yetersiz su tüketimi vücutta elektrolit dengesini bozacağından; baş dönmesi, yorgunluk, halsizlik gibi şikayetleri beraberinde getirir. Ramazan Bayramı'nda öğünlerde az yemek yiyip günde en az 2-2.5 litre sıvı tüketmek gerekir.

SPORA YÜRÜYÜŞLE BAŞLAYIN

Ramazan nedeniyle bir ay boyunca bazı egzersiz ve sportif etkinliklerden uzak durulmaktadır. Bayramla birlikte bu egzersizlere yeniden başlanacaksa, yumuşak bir geçiş yapılmalıdır.

Bayramla birlikte yapılan aşırı egzersizler kalbin iş yükünü artırır. Dengede olan bir kalbin iş yükü arttığında önemli sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. Koroner kan akımı istirahat sırasında yeterliyken aşırı aktivitelerle kalbin yeterince beslenmesini karşılayamayabilir. Bu da bir takım kalp krizlerini tetiklemektedir.