Ramazan Özcan milli takımı bıraktı

Bayer Leverkusen'in kalesini koruyan Türk asıllı Ramazan Özcan, Avusturya Milli Takımı'nı bıraktı.

Almanya Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen forması giyen Türk asıllı Avusturyalı kaleci Ramazan Özcan, Avusturya Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı.

9 yıldır formasını giydiği ve EURO 2008 ve EURO 2016 şampiyonlarında kadrosunda yer aldığı Avusturya Milli Takımı’nı bıraktığını açıklayan 32 yaşındaki Özcan “Gelişimimde çok katkısı olan ve güzel anılar yaşadığım bu formayı artık bırakmam gerekiyor. Artık tüm dikkatimi ve zamanımı takımım Leverkusen’e ve aileme harcamak istiyorum” dedi.